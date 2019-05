Většina plováren teprve otevře. V Břeclavi a Mikulově už v sobotu

Jižní Morava – Již v sobotu se pro první návštěvníky otevřou brány většiny koupališť na jihu Moravy. Vstup zdarma budou mít v tento den všechny děti do patnácti let. „Je to náš tradiční dárek k Mezinárodnímu dni dětí,“ uvedla Světla Štanglerová, ředitelka společnosti Tedos, která koupaliště v Mikulově provozuje.

„Snad se i počasí umoudří,“ dodala ředitelka s tím, že návštěvníci v areálu najdou stánek s občerstvením, točenou zmrzlinu, úschovnu kol nebo půjčovnu lehátek a slunečníků. Břeclav – otevírá 1. června

Mikulov – otevírá 1. června

Hustopeče – otevírají v neděli 16. června

Koupaliště v Hodoníně, které patří k největším aqualandům v republice, otevírá brány třetího června. Slavnostní otevření chystají až na později. „Zábavný program plánujeme až k ukončení školního roku," sdělil vedoucí koupaliště Libor Bartoš. Oproti loňsku zaplatí návštěvníci vyšší cenu. Za celodenní vstupenku tak dospělí nechají u pokladny devadesát korun, zvýhodněné stojí o dvacet korun méně. To ve Znojmě si lidé chodí zaplavat už třetí týden. „Už máme otevřeno. Loni byly tropy, letos prší. Teď chodí sportovní plavci i rekreační. A plavou i v dešti. Bazény jim vyhříváme," přiblížil vedoucí znojemské Plovárny Louka František Svoboda. Na koupališti v Hustopečích odstartují sezonu až v neděli šestnáctého června.

Autor: Iva Haghofer