Nákladní vlaky tudy na pomezí Hodonínska a Břeclavska totiž nejezdí už patnáct let. Osobní doprava tady skončila dokonce ještě na konci minulého století. Zastávka historické soupravy tažená parním vlakem tak na nádraží v Krumvíři Miloše Sekaninu dojala. „Pomalu mi vehnala slzy do očí. Jezdíval jsem totiž odsud vlakem do školy i do práce, do Hodonína, Brna i na Veselsko,“ zavzpomínal muž.

Tentokrát ale železnice patřila ukázkové jízdě. Ta přiblížila to, jak si nové využití trati představuje její vlastník Martin Dvořák. „Zatím se nám podařilo legislativně a fyzicky zprovoznit celou dráhu v režimu místní dráhy. V dalších letech bychom chtěli pokračovat v budování infrastruktury a celého zážitkového parku pro rodiče s dětmi,“ nastínil Dvořák tříletou vizi.

Prioritou nyní je oprava nádraží mezi Uhřicemi a Násedlovicemi v Janově dvoře, kde má vzniknout i nové parkoviště. „V příštím roce bychom chtěli stavět westernové městečko a ještě v tomto roce začít vytvářet minizoo v Terezíně, kde by měla být zvířata, jako jsou kozy, lamy či velká voliéra s bažanty,“ sdělil podnikatel.

Pro zážitkovou železnici počítá s téměř šestnácti kilometry kolejí. Startovacím bodem je právě nádraží v Janově dvoře, kde začíná trať a kde končí cyklostezka, která nahradila železniční úsek ze Ždánic do Uhřic. „Tady bude půjčovna kol a bruslí. Chtěli bychom tady také historický autobus. Vzhledem k tomu, že je v Uhřicích Aquapark, tak by návštěvníci mohli mít v rodinném vstupné i koupání,“ pokračoval Dvořák. Uhřické nádraží by podle něj do budoucna mohlo nabídnout nocleh v dobových spacích vozech či pohoštění v jídelním voze.

Základem mají být ale hlavně historické vlaky. Parní vlak by měl jezdit mezi Uhřicemi a Klobouky, a odtud do Terezína by pak pendloval historický motorový vláček. „Myslím si, že je to super. Určitě se někdy přijdeme svézt,“ svěřila se před pondělním polednem Marie Svobodová, která se přišla podívat na novinku s malými dětmi.

Trať ze Ždánic do Čejči:

Stavba trati: 1906 až 1908

První vlak s cukrovou řepou: 1908

Veřejná doprava: od 1909

Zastavení pravidelné osobní dopravy: 1998

Poslední nákladní vlak až do Ždánic: 2003

Poslední vlak pro roku do Uhřic: 2007

Cyklostezka Ždánice – Janův dvůr: v provozu od 2016

Provoz na místní trati Janův dvůr – Terezín: 2022, maximální rychlost 25 km/hod.

Ty se zájmem sledovaly lokomotivu z roku 1954, která původně sloužila cukrovaru. Před deseti lety po obnově vyrazila na tratě s výletníky. „U parního vlaku plánujeme plný provoz přes celé prázdniny, kromě pondělků jako údržbových dnů. Dva měsíce před a po prázdninách by měl jezdit o víkendech. Všední dny bychom chtěli vyplnit zážitkovými jízdami pro školy,“ přiblížil Dvořák s tím, že po sezoně by tady zůstal jen motorový vlak, například pro cesty za vínem. Ten je k dispozici už pro tuto sezonu.

Ukázkovou jízdu si uvnitř historické vlaku mohli vyzkoušet i starostové okolních obcí. „Jízda byla skvělá. Myslím si, že to sem přitáhne hodně lidí, ale lákat bude především městské děti a rodiče,“ uvedla předsedkyně Mikroregionu Ždánicko Vlasta Mokrá s tím, že v uskutečnění plánu s malou zoologickou zahradou, westernovým městečkem, pohoštěním, občerstvením a půjčovnou kol vidí pro region přínos.