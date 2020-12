Zázrak. Tak označují zástupce zooparku v ruském Rostově na Donu narození ledního medvíděte před pár dny. Mládě ledního medvěda se tam totiž narodilo po 32 letech. A čtyřnohý chlupáč má brněnské kořeny. Matkou přírůstku je totiž medvědice Kometa z Brna.

Zázrak. Tak označují zástupce zooparku v ruském Rostově na Donu narození ledního medvíděte před pár dny. | Video: Facebook zooparku v ruském Rostově na Donu

Kometa žije v Rusku šest let. „Medvědice Kometa se u nás narodila čtyřiadvacátého listopadu 2012. V Brně pak žila do dubna 2014, kdy se přestěhovala právě do Ruska,“ připomněl mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč. Kometu, pojmenovanou po brněnském hokejovém klubu, porodila medvědice Cora, která nadále žije v Brně.