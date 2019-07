Prušánky /FOTOGALERIE/ – Celkem čtyři chytré meteostanice pomáhají nově hlídat zdraví vinic pěstitelům révy v Prušánkách na Hodonínsku. Nenápadné krabičky jim posílají zprávy o množství napršené vody, teplotě a vlhkosti vzduchu. Díky přesným údajům tak chtějí vinaři omezit používání chemických postřiků proti chorobám.

"Proč stříkat, když to není potřeba? Proto jsme do prušáneckých viničních tratí nainstalovali čtyři meteorologické stanice. Pátá budka je umístěna i v centru obce a poskytuje nám srovnávací hodnoty. Protože jak známo, co naprší v dědině, nemusí napršet ve vinohradech a naopak," uvedl propagátor nápadu v Prušánkách Přemysl Vašíček ze základní organizace zahrádkářského svazu.