Vjezd do historického centra bez povolení? Žádné pokuty. Chybuje třetina řidičů

Brno - Počet řidičů, kteří se bez oprávnění pokouší vjet do historického centra Brna, první modré zóny, je stále menší, hlásí brněnští strážníci. U šesti vjezdů do centra kontrolují oprávnění od začátku září čtyři dvoučlenné hlídky strážníků. Na konci minulého týdne už museli vracet jen každého čtvrtého řidiče, který se do centra bez oprávnění pokusil vjet.

Celkově se za jedenáct dní pokusilo do historického centra vjet přes šest a půl tisíc lidí, z nich třetina bez oprávnění. „Zatímco v pondělí 3. září neměly dvě třetiny řidičů oprávnění, minulý pátek už šlo jen o každého čtvrtého motoristu, který se ten den pokusil do centra vjet," uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Řidiči, kteří se pokusí do historického centra vjet bez oprávnění, zatím vyváznou bez trestu. „Dosud jsme neudělili ani jednu pokutu. Hlídky u vjezdů do centra řidiče otáčí a informují," řekl ředitel brněnských strážníků Luboš Oprchal. Podle něj ale zhruba od začátku října už pokuty padat budou. Na správné parkování v modré zóně strážníci dohlížet nemusí, data o autech sbírá speciální vůz s kamerami. Časem má i dohled strážníků nad vjezdem do modré zóny ohlídat technika. Brněnští radní na dodavatele speciálního kamerového systému minulý týden vypsali výběrové řízení. Jde o druhý pokus, poprvé se přihlásil jediný zájemce. „Pokud vše půjde dobře, k prvnímu lednu 2019 už může kamerový systém fungovat," řekl náměstek brněnského primátora Richard Mrázek.

Autor: Eliška Gáfriková