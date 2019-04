Do boje se zapojila sdružení, cestující i pracovníci Českých drah, a výzvy sdílí na sociálních sítích. Podle vlakvedoucího a člena petičního výboru Radka Tyla už nasbírali na pět set podpisů. „Počítáme s tím, že do května, kdy chceme petici odevzdat starostům obcí k jednání na kraji ještě mnoho podpisů přibude,“ říká.

Květnový termín je podle něj rozhodující, právě tehdy schvaluje kraj nové jízdní řády. „Pokud ho schválí, už s tím nic neuděláme,“ spěchá Radek Tyl.

Zmiňovaná trať začíná v Zaječí a spojuje Hodonínsko s Břeclavskem a částečně i Brnem. Od nového roku ale přímo do Hodonína nepojede. „Dle schváleného dopravního plánu na příští rok Jihomoravský kraj objednal dopravu v úseku Zaječí – Čejč na stávající provoz, ten zůstane stejný. V úseku Čejč – Hodonín bude ale železniční doprava nahrazena autobusovou,“ potvrdil vedoucí odboru dopravy Jihomoravského kraje Rostislav Snovický.

Důvodem je podle něj úspora peněz v krajském rozpočtu. „Vzhledem k tomu, že frekvence cestujících je v daném úseku velmi nízká, vyhodnotili jsme, že levnější bude autobusová doprava,“ upřesnil Snovický.

To potvrdil i ředitel společnosti Kordis, která má na starosti krajskou veřejnou dopravu. „V průměru cestuje ve všední dny ve vlaku deset lidí, za den je to v průměru padesát až sedmdesát cestujících v jednom směru,“ upřesnil Jiří Horský. Dodal, že trať se zcela neruší. Zachován zůstane víkendový turistický provoz. Ten je podle něj na rozdíl od všedních dnů ziskový. „Paradoxní je, že v době konání vinařských akcí cestuje vlakem více lidí, než za celé léto,“ dodal Horský.

Jinak to vidí ale člen petičního výboru Radek Tyl. „Ranními vlaky jezdí plno děcek do gymnázia do Velkých Pavlovic, spousta lidí do zaměstnání z Čejče do Hodonína, i obráceně na přípoje do Brna. Plné jsou vagóny i odpoledne, když se všichni vrací,“ popisuje Tyl.

Upozorňuje i na lepší servis vlaků. „Autobus kolo neodveze, problém mohou mít i maminky s kočárky,“ upozornil a doplnil. „Na autobusy budou složitě přestupovat,“ míní.

Zachování vlaku podporují lidé i na sociálních sítích. „Doufám, že petice vlak zachrání,“ uvedl Martin Fousek.

Podporu vyjádřil i starosta Mutěnic. „Železnice je ekologická doprava, věřím, že časem bude i více využívaná obyvateli i turisty,“ uvedl Dušan Horák.