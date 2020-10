Ovocem, sladkostmi či jinými pochutinami v uplynulých dnech lidé potěšili jihomoravské záchranáře. „Tyto dárky přijímáme s velkým vděkem a pokorou. Je to pro nás velká podpora. Pokud je lidé chtějí přinést, nejlepší je dopředu se na předání domluvit mailem, či telefonicky,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Její kolegové podle ní mají i jedno speciální přání. „Vyjíždíme k pacientům s Covidem, i s jinými obtížemi, k nehodám. V některé dny vyjíždíme k rekordním počtům výjezdů. Ovšem tak, jak se nemoc šíří, koronavirus dostihl i některé naše zaměstnance. Proto velmi prosíme lidi, aby na sebe byli opatrní. Vyhýbali se třeba rizikovým sportům a jiným situacím, při nichž vznikají skutečně zbytečná zranění, kterým se dalo předejít,“ poprosila Bothová.

Dárky od lidí začínají přijímat už i zdravotníci v brněnských nemocnicích. „Pro sestřičky a personál z infekčního oddělení jsou podobné dary obrovskou psychickou podporou. Vidí, že na ně lidé myslí. Jsme za každý takový dar rádi. Je ale škoda, že vlna solidarity zatím není tak masová, jako na jaře,“ poznamenala mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Podle ní přitom každá drobnost znamená pro přetížené zdravotníky obrovskou radost. „Třeba teď nám jedna rodina dovezla pro personál na Klinice infekčních chorob doma napečené dorty. A oni o tom mluvili ještě dva dny, udělalo jim nesmírnou radost, že takhle na ně někdo myslel,“ zmínila Plachá. Pokud lidé chtějí do nemocnice něco donést, ideálně by se předem měli obrátit na tamní Centrum komunikace.

Podobně nynější situaci vnímají i v brněnské svatoanenské nemocnici. „Dárků je zatím méně než na jaře, spíše než jednotlivci nám je dováží firmy. Každý podobný čin je ale velkým vyjádřením podpory,“ podotkla mluvčí zařízení Dana Lipovská. Zájemci mohou předání darů domluvit přes Michala Možíška, kontakt na něj najdou na webu nemocnice.

Mimo jiné jihomoravské záchranáře potěšil kávou tým z brněnské pražírny Rebelbean. „Kávu jsme nejen do nemocnic, ale i do dalších míst, vozili již na jaře a nyní v tom pokračujeme. Je to forma poděkování,“ uvedla Hana Ferdanová z pražírny.