Voliči na jihu Moravy vyslali do sněmovny celkem třiadvacet poslanců. Čtrnáct z nich bylo nováčky. Matadorem byl komunistický poslanec Grebeníček, který sedí ve sněmovně od roku 1996. Nejmladším poslancem za jižní Moravu se stal kandidát Pirátů Tomáš Vymazal. Bylo mu sedmadvacet let.

Někteří Jihomoravané svou volbu nemění, ať se jedná o jakékoliv volby. „Stejnou stranu volím i v komunálních volbách, takže na celostátní úrovni nevidím důvod, proč to měnit," má jasno Tomáš Buda z Brna.

V modré mapě jižní Moravy se ale našly i výjimky. Třeba v Kuničkách a Habrůvce na Blanensku se v roce 2017 radovala SPD, v Dolních Bojanovicích a Josefově na Hodonínsku zase měli převahu lidovci. „Naše obec je spíše středopravicová. Pokud mě paměť neklame, u nás vyhrávalo KDU-ČSL od devadesátých let. Za lidovci končívalo ODS a TOP 09,“ řekl josefovský starosta Vojtěch Pospíšil.

Z šestého místa na první voliči vykroužkovali komunistu Miroslava Grebeníčka. Sociální demokrat Roman Onderka šel do voleb ze stejné pozice, díky voličům se dostal na druhou. „Známá jména a tváře mohou táhnout, nebo aspoň přitahovat pozornost. Ostatně byl tak vykroužkovaný Miloš Babiš. A na jihu Moravy teď kandiduje Petra Quittová. Pokud někoho lidé znají, spíše mu dají kroužek,“ sdělil politolog Otto Eibl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.