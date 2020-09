Od čtrnácti let je na vozíku. I přesto aktivně sportuje, cestuje a fotí. „Člověk si to nesmí připouštět. Život jde dál a na nás je, abychom si ho pořádně užili,“ říká osmatřicetiletý Petr Stiller. Letos na kole ujel 262 kilometrů v kuse, založil cyklistický spolek a stal se fotografem.

Petr Stiller. | Foto: Archiv Petra Stillera

Ve dvou letech mu lékaři zjistili neuropatii, což je onemocnění, při kterém nervy nedávají signály do svalů. „Jako dítě jsem začal hůře chodit. Poté mě začali bolet nohy a v šesti letech začali zlobit i ruce,“ přibližuje Stiller. Do čtrnácti let používal berle, od té doby je na vozíku.