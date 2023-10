/VIDEO/ Vzduchem se nese typická vůně bahna a čerstvých ryb i připravovaných specialit z nich. Kapří hranolky a polévka jsou na každém rohu, stejně jako grilovaný pstruh. Zatímco návštěvníci si výlov Vrkoče užívají s teplým nápojem v rukou, rybáři se soustředěnými výrazy připravují na odvoz ryby vylovené při ranním zátahu. Dvě třetiny z kaprů, které jim projdou pod rukama, se nedožijí Vánoc.

Výlov Vrkoče se koná poslední říjnový víkend vždy od půl osmé ráno až do odpoledne. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Ze začátku sobotního dopoledne je účast návštěvníků skromnější. „Je to tady poloprázdné. Loni byla hlava na hlavě, a to bylo i horší počasí. Možná je ale ještě brzy," zamýšlí se dcera jednoho z rybářů. Ještě méně lidí bylo u Vrkoče v pátek, kdy celý den pršelo. To dorazili jen skalní nadšenci do rybářství. V sobotu už sice neprší, ale ranní počasí není příliš vlídné.

Před obědem se mračna nad vypuštěným Vrkočem trhají a hráz se plní lidmi. Projít davem, který proudí podél dlouhé řady stánků s rybími i jinými specialitami, je čím dál obtížnější. Na několika místech jsou lavičky a stany nasycené směsicí vůní horkého čaje, smažených a grilovaných ryb nebo klobás. U jednoho z dřevěných posezení stojí mladá matka s dcerkou, které podává kousíčky langoše. „To jsem koupila malé a partner mezitím hledá, kde si koupíme nějakou rybu s sebou," říká žena, která se redaktorce představuje jako Zuzana Štanclová.

Na výlov Vrkoče nechodí pravidelně, úplně poprvé tady ale není. „Je tady hodně lidí, musíme se mezi nimi proplétat. Ale dceři se to líbilo, tak jsme přišli kvůli ní," dodává Štanclová.

Rodin s dětmi je v sobotu u Vrkoče spousta. Ratolesti zvědavě nahlíží do akvárií s lovenými rybami i do nádrží s vodou, v nichž se majestátně lesknou trofejové ryby. Je mezi nimi například přes dva metry dlouhý sumec Pepa. „Ten ale není z Vrkoče, je odchován jinde. Stejně jako vedle vystavená vyza velká. Její jediná povinnost je ta, že je sem jednou ročně přivezena na ukázku," vysvětluje s úsměvem ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička.

Rybáří očekávají dvě stě tun kaprů

Za akvárii vystavenými na hrázi zhruba desítka rybářů přemisťuje ryby ze sítí po zátahu do připravených kádí na nákladních vozech. V sobotu se první zátah konal o půl osmé ráno, stejně jako v pátek a v neděli. Druhý přijde na řadu zhruba v jednu. Tři dny může procesu přihlížet veřejnost, všechno se ale za jeden víkend nestihne. „Výlov jsme začali už ve čtvrtek a budeme pokračovat v pondělí. Musíme v listopadu mít hotovo, abychom nezamrzli," popisuje Osička.

Rybáři očekávají, že z Vrkoče vyloví dvě stě tun kapra. „Věříme, že se náš odhad naplní. Produkce v Rybníkářství Pohořelice se v průběhu let nemění. U Vrkoče a hlavních rybníků obzvlášť," zamýšlí se Osička.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Vylovené ryby putují z rybníka do sádek ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Řada z nich se nedočká Vánoc. Rybáři je prodávají průběžně, ať už na vnitřní trh nebo na vývoz. Ještě před svátky se tak prodají asi dvě třetiny kaprů. „Přál bych si, aby lidé dodržovali tradice a konzumovali kapra, je to naše vlajková loď. Spotřeba sladkovodních ryb je v Česku velmi malá," podotýká ředitel pohořelického rybníkářství.

Děti, které se nabažily pohledu na ryby, míří ke kolotočům schovaným za řadou stánků. Ty jsou hned u vstupu z přilehlých parkovišť. Přestože polní stání nepředstavuje ani po vydatných deštích větší problém, musí se návštěvníci odjíždějící z výlovu autem obrnit trpělivostí. Přes poledne zabere jen samotný výjezd z parkovišť i hodinu.

Klikněte na obrázek.Zdroj: Jan Lakomý