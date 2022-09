Od počátku se o něj starají Technické sítě Brno. Kromě péče dohlížejí i na to, aby z orloje každý den ve správný čas vypadla správná skleněná kulička. „Od roku 2012 do dnešního dne vydal Brněnský orloj už devět a půl tisíce kuliček. V běžném režimu se jedná o jednu kuličku denně, vždy v jedenáct hodin dopoledne. V případě speciálních edic je to pak až třináct kuliček za den,“ přiblížil v pondělí Michael Benža z odboru kolektorů Technických sítí Brno.