Vilémovice – Moravský kras si připomíná jeden z milníků v objevování podzemí. Před 110 roky se členové týmu profesora Karla Absolona poprvé dostali do prostor dnešních Punkevních jeskyní.

Krápníková výzdoba Punkevních jeskyní v Moravském krasu. | Foto: Jiří Hebelka

Do Předního domu pronikli z Pustého žlebu 26. září roku 1909. O rok později už se do podzemí podívali první turisté. „Objev vyvolal mimořádný ohlas u nás i v zahraničí. Výzkum podzemí ale pokračoval a dalším, možná významnějším, krokem bylo zpřístupnění dna propasti Macocha o pět let později,“ uvedl jeskyňář a spisovatel Petr Zajíček.