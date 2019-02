Brno /FOTOGALERIE, ANKETA/ - Pokud si Brňané chtějí vychutnat pohled na podmořský svět s pestrobarevnými korály, nemusí za ním cestovat tisíce kilometrů. Mohou se vypravit na Mniší horu do brněnské zoo, kde ho najdou v několika akváriích. Zahrada patří k několika místům v České republice, kde vzácné korály nejen chovají, ale také rozmnožují. Ve světě, včetně slavného australského Velkého bariérového útesu, zatím tito pestří podmořští živočichové vymírají.

Některé druhy korálů chovaných v Brně lidé nikde jinde v Česku ani na Slovensku neuvidí. „Jde o řadu druhů barevných, tvrdých korálů, přičemž většinou jde o chovatelsky nesmírně náročné druhy. Jako jediným z Unie českých a slovenských zoologických zahrad se nám například podařilo rozmnožit dendrofylu zlatou. Jde o druh velmi náročný na péči,“ říká mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.



O akvária se v zahradě stará více chovatelů, o korály pečuje především Dušan Šudák „Chov korálů je náročná záležitost. Nefunguje to tak, že bychom je jednou denně nakrmili a měli vystaráno. Musíme dělat mnoho testů, čistit akvária, udržovat technologie,“ vysvětluje. Chov podle něj občas připomíná piplavou chirurgickou práci. „Třeba dendrofylu, kterou jsme úspěšně rozmnožili, krmím tak, že korálu stříkačkou potravu stříknu do každého jednoho polypu,“ zmiňuje Šudák.

I samotné umisťování korálů do akvárií může být velmi náročné. „Každý korál vyžaduje jiný proud vody či přístup světla. Důležitý je také výběr správných sousedů, aby se mezi sebou koráli nepozabíjeli. Některé druhy totiž žahají,“ popisuje chovatel.



Korály si brněnská zoo vyměňuje s jinými zahradami v republice, pro mimořádně vzácné a ojedinělé druhy jezdí chovatelé na korálovou burzu do Německa. Takový nákup je obvykle drahý. „Cenu tvoří hlavně některé barvy, třeba fosforeskující zelené zbarvení udělá i z jinak obyčejného druhu korála drahou záležitost. Asi nejdražší korál, kterého jsme v Německu kupovali pro naši zahradu, zhruba pěticentimetrový žlutý porites, stál kolem osmdesáti eur,“ říká Šudák.



Vzhledem k náročnosti chovu a rozmnožování korálů se musí chovatelé neustále vzdělávat. „Je to hodně o samostudiu a to se týče celé mořské akvaristiky. A jelikož i informace v odborné literatuře někdy bývají vyloženě protichůdné, radíme se také s odborníky z ostatních institucí a zkoušíme nové postupy,“ poznamenává nadšenec.