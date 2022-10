Odešel muž, jehož kulinářská kouzla obdivoval nejen Pohlreich, ale také celebrity, jakými jsou bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger, britský herec Hugh Grant či někdejší světový šampion pilotující formuli F1 Niki Lauda. „Své povolání miloval a dával do něj vždy a bez výhrady vše, co uměl včetně svého vlastního srdce celých šestačtyřicet let. Ve vzácných chvilkách klidu, kdy jsem se jej ptala, co by dělal, kdyby mohl začít znovu, vždy mi s úsměvem řekl, že by si opět vybral to stejné,“ vyjádřila se na facebookovém profilu restaurace manželka zesnulého, Jana Westermair.