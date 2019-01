Jižní Morava – Na dálnici z Brna do Bratislavy nám po letošku zbude jen sedm neopravených kilometrů, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Státní příspěvková organizace letos opraví podstatnou část dálnice D2, celkem ve čtyřech úsecích. Další rekonstrukce čeká také nejvýznamnější dopravní tepnu: D1.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

První velkou letošní opravu dálnice zahájili silničáři na D2 minulý týden. Na úseku ve směru na Brno mezi Hustopečemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku budou pracovat do konce května. Doprava je obousměrně svedená v pásu ve směru na Bratislavu a rychlost snížená na osmdesát kilometrů za hodinu. To denně komplikuje cestu do práce Danielu Beranovi z Břeclavi. „Kdyby se tam stala nehoda, tak tam můžeme viset i hodiny, protože opravovaný úsek není kudy objet ani kde sjet," obává se muž.

Rekonstrukce za téměř sto milionů korun je součást několikaletých oprav na spojnici kraje s Rakouskem. Silničáři je zahájili v roce 2013, aby dali do pořádku povrch plný výtluků a trhlin a zvýšili bezpečnost modernizací informačních tabulí a SOS hlásek. Jízdní pás do Bratislavy bude po letošku téměř hotový, směrem do Brna zbude polovina celkové délky.

Letos řidiče čekají omezení ve směru na Brno od třetího po nultý kilometr u Brna, kde opravy začnou v dubnu a skončí v létě, a od osmnáctého po dvanáctý kilometr z Velkých Němčic po Blučinu. Ve směru na Bratislavu odborníci opraví úsek mezi desátým a šestnáctým kilometrem.

Podle zástupců stavební firmy Skanska, která aktuálně na D2 pracuje, je dálnice v některých úsecích i nebezpečná. „Betonová vozovka je na konci životnosti a i po lokálních opravách má mnoho vážných poruch," sdělil ředitel společnosti pro silniční stavitelství Michal Reiter.

Od Ostrovačic po Kývalku

Zatím bez omezení mohou řidiči jezdit na jihomoravské D1. I tu ale letos čekají opravy. Silničáři tam dokončí čtyřkilometrový úsek mezi Ostrovačicemi a Kývalkou jako součást velké modernizace celé dálnice. Práce mají začít tento měsíc, skončí na podzim. „Cementový beton krytu vozovky je sice kvalitní, jednotlivé desky se ale vertikálně posouvají a vytváří schody," upozornil šéf ředitelství Jan Kroupa.

Silničáři také plánují na nejvytíženější české dálnici pokračovat v opravách ve směru na Ostravu, konkrétně u Brna a Vyškova. Dělníci budou pracovat mezi 199. a 204. kilometrem u Slatiny a mezi 220. a 230. kilometrem u Vyškova. „Po dálnici jezdím často a musím říct, že je velký rozdíl mezi úseky, které na rekonstrukci teprve čekají a těmi, které už ji mají za sebou. Jízda po nich je úplně rozdílná. Omezení je potřeba vydržet," poznamenal místostarosta Vyškova Břetislav Usnul.

Podobně to vidí i Monika Holásková, která po dálnici z Vyškova do Brna jezdí denně za prací. „Pokud zůstane dálnice aspoň částečně průjezdná, myslím, že to půjde zvládnout v pohodě. Hrozný byl loňský rok. Opravovala se dálnice a objízdný průtah přes Rousínov byl rozkopaný také," vzpomněla žena.

Loni nastalo hodně podobných situací. Instituce naplánovaly řadu oprav, ale postup prací nesladily. Řidiči tak museli nedobrovolně trávit v autech dlouhé hodiny. Kolaps například zažilo na podzim nákupní centrum Olympia v Modřicích na Brněnsku u dálnice D2. Kvůli souběhu staveb na dálnici a mostech, které přes ni vedou, lidé uvízli v mnohakilometrových kolonách.

Silničáři slibují, že letos takové problémy nehrozí. „Aby nekolidovaly termíny našich oprav na dálnicích s opravami organizovanými krajem či městy na silnicích nižších tříd, svoláváme s předstihem ke každé uzavírkovou komisi," ujistil mluvčí ředitelství Jan Studecký. Úplně se komplikacím vyhnout ale podle něj nebude nikdy možné.

Ředitelství opravuje dálnice v dlouhých úsecích tak, aby ročně opravilo pět procent silniční sítě, což je dlouhodobě udržitelný stav. „Ukazuje se, že oprava delších úseků je správná cesta. Díky tomu se daří ušetřit peníze a čas, kdy musí řidiči jezdit úseky s omezením," vyzdvihl Kroupa.