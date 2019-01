Hodonín, Ratíškovice – Daleko vyšší bezpečí pro lidi jezdící za prací mezi Hodonínem a Ratíškovicemi slibuje nová cyklostezka, na jejímž vybudování momentálně pracují představitelé města i sousední obce. Náklady jsou v desítkách milionů korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Jen na ratíškovické straně jich bude potřeba pětadvacet. „Na kolo sednu jen občas, ale zrovna v těchto místech bude stezka užitečná. Z hlediska bezpečnosti je to tam nepříjemné,“ reagovala na projekt například Eliška Cetkovská z Hodonína.

S přípravou jsou dále Ratíškovičtí. K dispozici už mají potřebné dokumenty včetně stavebního povolení a podané žádosti o státní dotaci. Pakliže úředníci dají plánu zelenou, dotace pokryje pětaosmdesát procent potřebné sumy.

Trasa bude kopírovat stávající silnici vedoucí lesem a křížící se se silnicí I/55 – místo je mezi lidmi známé jako křižovatka smrti. Cílem výstavby je právě zvýšení bezpečnosti cyklistů, křižovatku však budou muset zdolávat i nadále. Vznik nadjezdu či podjezdu je v žánru scifi.

Co je v plánu nyní? „Pruh v lese určený ke stezce se chystáme kácet. Před zahájením prací ale musíme ještě přeložit část optického kabelu,“ upozornila starostka Ratíškovic Anna Hubáčková z KDU-ČSL. Verdikt o dotaci bude v ideálním případě známý na jaře, vyloučený ale není ani letní termín.

Zatímco Ratíškovičtí jsou už připravení, Hodonín je ve fázi výkupu pozemků a nákresů. Dohody s vlastníky se podle hodonínského místostarosty Jiřího Janda z ČSSD daří. „Hotovo chceme mít letos. Otázkou je, co bude po volbách a zda nové zastupitelstvo zahrne cyklostezku do rozpočtu,“ sdělil Janda. Na ratíškovické straně by mohla být stezka hotová příští rok.

Podobná dopravní situace panovala také mezi Hodonínem a Dubňany, kde silnice často neumožňuje bezpečný odstup mezi auty a cyklisty. Pruh lesa podél cesty tak ustoupil právě cyklostezce, kterou následně začali využívat například i bruslaři.