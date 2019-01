Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Reportéři Deníku Rovnost napočítali u vybraných úseků silnic prvních tříd a dálnic v kraji dvanáct volebních billboardů. Jsou na místech, kde už podle novely silničního zákona být nemají. Politici to neřeší.

Nelegální billboardy nám nevadí, naopak je dobře, že nás voliči vídají na frekventovaných místech, zaznělo ze strany Svobodných. Ani další politici si s propagací u silnic prvních tříd a dálnic, kde jsou reklamní tabule zakázané, hlavu nelámou. Prý to není jejich věc.

Volební billboardy u silnic a dálnic nepovažuje za problém například mluvčí Svobodných Martin Rumler. „To, že někde stojí billboard, který měl být odstraněn, nikomu neubližuje,“ prohlásil.

Rumler dále uvedl, že si Svobodní plochy rezervovali dávno před účinností zákona. „Jejich odstraněním bychom přišli o volební investice,“ řekl. Ještě ve středu byl volební billboard Svobodných třeba u dálnice D 52.

Další politické strany legálnost svých kampaní u silnic a dálnic neřeší. „Objednali jsme reklamu jen na tu dobu, kdy to bylo legální. V současné době už by tam billboardy viset neměly, ale to je věc agentury, která je vlastní,“ uvedl mluvčí Občanské demokratické aliance Miloš Němeček.

Člen krajské rady KDU-ČSL Jiří Němec soudí, že volební billboardy zůstaly na zakázaných místech i proto, že si je strany musely objednat dlouho dopředu. „Nemůžeme za to, zda je mají agentury v pořádku,“ uvedl.

Nelegální reklamu budou po upozornění Deníku Rovnost řešit Starostové a Nezávislí. „Pokud nás na to někdo upozorní, billboard do druhého dne stahujeme,“ uvedl Jan Němec z tiskového oddělení strany.

Kde a kolik je volebních billboardů

• dálnice D1 z Brna k Devíti křížům a z Holubic

do Kroměříže: 0

• dálnice D52 z Brna do Pohořelic: 3

• silnice I/43 z Brna do Stvolové na Blanensku: 3

• silnice I/55 z Břeclavi do Moravské Nové Vsi: 1

• silnice I/55 od odbočky do Prušánek do Strážnice: 4

• silnice I/53 ze Znojma do Pohořelic: 1



Celkem: 12 volebních billboardů

Mediální agentury, které billboardy pro volební kampaně objednávají, vinu odmítají, stejně jako politici. Za situaci prý mohou majitelé billboardu. „My nejsme provozovatelé. Proto o povolení pro reklamní plochy nic nevím,“ uvedla Eva Košařová ze společnosti Media Investments.

Společnost zajišťovala billboardy třeba straně Realisté. Volební propagace politické strany byla ještě předevčírem u dálnice D52 a silnice první třídy I/55.

Nelegální reklamu kolem cest v České republice řeší Ředitelství silnic a dálnic. „První zadokumentované případy nepovolené reklamy předáváme od minulého týdne Ministerstvu dopravy,“ sdělil mluvčí Jan Rýdl.

Jen kolem dálnice D1 zůstává podle silničářů skoro pět set billboardů. Přesné počty nepovolených reklam u silnic a dálnic v zemi chtějí zveřejnit v pátek.

Billboardy u silnic prvních tříd a dálnic zakázala novela zákona o pozemních komunikacích. Nelegální jsou od září letošního roku.

PAVLA HLOUŠKOVÁ

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI