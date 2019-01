Jižní Morava – Červený obličej, jméno a nápis: Stydím se za svého premiéra. Blanenský rodák Daniel Dvořák je jedním ze zhruba stovky lidí, kteří se zapojili do kampaně namířené proti premiérovi Andreji Babišovi. Billboardy s tímto sdělením a portréty se objevují po celé republice.

Do kampaně se zapojil také blanenský rodák Daniel Dvořák, který žije v Praze. | Foto: FACEBOOK

„Chtěl jsem Blanenské vyburcovat k diskuzi. K osobě pana Babiše mám velké výhrady. Jde mu jen o peníze a moc. Ne o lidské hodnoty,“ řekl Dvořák, který žije v Praze, ale v Blansku má stále trvalé bydliště.

V Blansku však Dvořák na billboardu nakonec „viset“ nebude. „Nechal jsem se vyfotit a zaplatil čtyři a půl tisíce korun. Přišla mi upravená fotografie s otázkou nabídky, kde bych chtěl „viset“. Samozřejmostí bylo moje rodné město Blansko. Za dva dny mi ale přišel email, že plochu v Blansku produkční firma není schopna zajistit. Že prý je omezená také tím, že část billboardovek nechce s kampaní proti premiérovi nic mít,“ uvedl Dvořák.

Nabídku, aby jeho portrét visel v nedalekém Čebíně, odmítl. Produkční společnost, která za kampaní stojí, mu vrátí peníze. Deník Rovnost oslovil několik firem, které v kraji vlastní ve městech a v jejich blízkosti billboardové plochy nebo se zabývají jejich pronájmem. V některých uvedli, že kampaň šla mimo ně. „Nikdo mě nekontaktoval. Jen jedna agentura před Vánocemi chtěla na Blanensku reklamní kampaň. Neupřesnilo se, o co šlo. Skončilo to tím, že jsem měl všechny plochy plné. Akci s billboardy namířenými proti premiérovi jsem zaznamenal jen okrajově,“ uvedl majitel blanenské produkční a reklamní agentury Tomáš Mokrý.

S případným vylepením billboardu Stydím se za svého premiéra neměl problém. „Beru to jako vyjádření názoru lidí. V současnosti mám ale volnou jen nejlukrativnější plochu u hlavního tahu v Blansku. Tam ovšem preferuji minimálně měsíční pronájem. Navíc to není výlepová plocha. Musela by tam být plachta. Takže možná by to ztroskotalo na těchto věcech. Neznám totiž požadavek zákazníka,“ řekl Mokrý.

Jinde o kampani vůbec nevěděli. „Přiznám se, že vůbec netuším, o co jde. Naši společnost s touto kampaní nikdo neoslovil,“ tvrdil podnikatel Luděk Herman ze Znojemska. Uvedl, že jeho společnost má ve Znojmě nejvíc billboardových ploch.

Za akcí namířenou proti premiérovi Babišovi stojí majitel pražské agentury PRodukujeme Jaroslav Poláček. „Chceme premiérovi říct, že tu žijí lidé, kteří se stydí za to, jaký obraz on vytváří o naší zemi. Někdo je rezignovaný, jiný je spíš naštvaný. Lidé mají různé důvody, ale všechny spojuje silná emoce. Tak silná, že necelá stovka lidí sáhla po Vánocích do peněženky a vytáhla čtyři a půl tisíce na billboard,“ uvedl Poláček.

Protestují proti premiérovi Babišovi

Za akcí namířenou proti premiérovi Andreji Babišovi stojí majitel pražské agentury PRodukujeme Jaroslav Poláček.

Před třinácti lety se podobná forma protestů objevila na adresu předsedy vlády Stanislava Grosse, kvůli financování jeho bytu.

Billboardy budou v příštích dnech k vidění na jižní Moravě například v Brně nebo v Lanžhotě.

Celkem se v celé České republice připojilo asi sto lidí, kteří za billboard se svým obličejem, jménem a textem Stydím se za svého premiéra zaplatili čtyři a půl tisíce.