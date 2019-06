Ještě naposled do školy, a pak už si jenom užívat zasloužených prázdnin. Dětem končí školní rok, a tak je na mnoha místech za celoroční učení odmění třeba zmrzlinou nebo vstupem do zoologické zahrady zdarma.

VYSVĚDČENÍ MÍSTO VSTUPENKY.

Vysvědčení nemusí být jenom zhodnocením celoroční snahy. V pátek dětem poslouží i jako vstupenka do zoologických zahrad. Zdarma se děti do patnácti let dostanou do hodonínské zoologické zahrady, a to bez ohledu na to, jaké budou mít známky. „Těšit se mohou třeba na dvě mláďata lvů jihoafrických, která se narodila na konci minulého roku, nebo na mládě velblouda dvouhrbého či tři mláďata zeber Chapmanových,“ lákala k návštěvě Marie Blahová z úseku propagace hodonínské ZOO.

Zdarma navštíví přes den také ZOO Park Vyškov. Večer je tady navíc čeká tradiční akce k ukončení školního roku, a to Noc v DinoParku, kdy si návštěvníci třeba společně opečou špekáčky, projedou se na DinoBikeu a mohou tam také přespat ve svých stanech.

Školáky, kteří v pátek ze školy odejdou s vyznamenáním, ocení v brněnské ZOO. „Děti, které budou mít vyznamenání, budou mít v pátek vstup za deset korun,“ upřesnil mluvčí brněnské zoologické zahrady Michal Vaňáč.

ZDARMA DO HVĚZDÁRNY

Nadějné matematiky a fyziky odmění v brněnské hvězdárně a planetáriu. „Kdo bude mít jedničku z matematiky nebo z fyziky, tak bude mít v pátek vstup zdarma,“ prozradil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

ODMĚNY ČEKAJÍ I V ZÁBAVNÍCH PARCÍCH

Užít si některé atrakce zdarma mohou všechny děti, které od pátku do neděle přinesou ukázat své vysvědčení do Merlinova dětského světa v Hatích u Znojma. Za vysvědčení získají dva žetony, které využijí na některé z celkem dvou set atrakcí. Děti mohou dovádět na pirátské lodi, jezdit na čtyřkolkách, skluzavkách, dovádět na trampolínách nebo se naučí ovládat vodní děla.

Jízdenku na autíčka či lodičky zase dostanu děti v brněnském Bruno Family Parku. „Jízdenku dostanou všechny děti, aby nikdo nebyl smutný. A v restauraci Hnízdo, která je hned vedle našeho parku, chystají akci, že za pěkné vysvědčení dostanou děti, které si objednají pohár, dvojnásobnou porci zmrzliny,“ sdělil za park Lukáš Bureš.

OSVĚŽENÍ ZDARMA

Oblíbenou letní pochoutku dostanou školáci i na jiných místech. Zdarma zmrzlinu dostanou všechny děti třeba v cukrárně Větrník v brněnském Nákupním centru Královo pole. Jedničkáři si ji odnesou ze stánků před hlavními vchody do brněnského hypermarketu Globus.

ZCHLADÍ SE NA KOUPALIŠTI

V Hustopečích na Břeclavsku si děti pro odměnu najdou na místní koupaliště. V neděli od jedné hodiny tu pro ně bude připravená akce, na které potkají postavičky z pohádek. Čekat na ně bude i skákací hrad nebo kolotoč. Pro děti je vstup zdarma a za vysvědčení navíc dostanou dárek.

DÁREK UŽ VE ŠKOLE.

Někde dostanou děti za vysvědčení odměnu rovnou ve škole. A to třeba na Základní škole Bučovice 710. „Stejně jako loni, i letos dáme všem dětem zvýhodněné vstupné na koupaliště. Navíc také nejlepší žáci z každé třídy získají za odměnu knížku,“ prozradila zástupkyně ředitele Marie Kotrbová.

Na některou z akcí se svými dětmi zamíří i Markéta Přikrylová. „Nejspíš půjdeme na hvězdárnu. Syn miluje všechno, co se týká vesmíru, takže mu to udělá radost. Dcera by sice radši do zoo, ale tam už jsme letos byli,“ řekla Brňanka.