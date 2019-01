Hnanice, Znojmo – Nehody, velké havárie a vůbec případy, kdy mají záchranáři víc práce, než dostupných posádek pomůže řešit dohoda mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Stanoví pravidla a podmínky pro vzájemnou pomoc přes hranici.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Přímo na státní hranici v Hnanicích u Znojma v pátek dohodu podepsali jihomoravský hejtman Michal Hašek a jeho dolnorakouský protějšek Erwin Pröll. „Jsem rád, že se české a rakouské vládě po letech společných projektů podařilo dojednat možnost přeshraničních zásahů záchranných sborů a jsem také rád, že jižní Morava a Dolní Rakousko dokázaly rychle reagovat a připravit prováděcí dohodu, kterou dnes podepisujeme," řekl hejtman Hašek.

Jak upřesnila mluvčí kraje Eliška Holešinská Windová, dohoda popisuje výměnu informací, koordinaci i převoz pacientů. „Řeší přepravu zraněných z rakouského území do zdravotnického zařízení na české straně hranice a naopak, výjezd vozidel záchranářů do sousedního státu i ohlašování tísňových situací mezi zdravotnickými operačními středisky v obou regionech," informovala Windová. Jak upřesnila, smlouva umožní například i přivolání leteckých záchranářů v případech, které to budou vyžadovat.

Podle vedoucího lékaře znojemské stanice záchranné služby Arnošta Růžičky nemusí být výjezdy umožněné novou dohodou úplnou vzácností. „Běžně si samozřejmě obě strany budou péči na svém území obstarávat samy. Ale může se stát, že budou posádky v jednom regionu vyjeté na opačném konci a mezitím dojde někde u hranic k dopravní nehodě. Díky nyní podepsané dohodě bude snadné vyžádat pomoc od partnerů na druhé straně hranice," řekl Růžička.

Velký problém by podle něj neměl nastávat ani s jazykovou bariérou. „Rakouští kolegové se učili česky už dřív. My zde turisty také ošetřujeme už dlouho a většina lékařů a záchranářů je na základní domluvu s pacientem jazykově připravená," dodal Růžička.

Dohodu na vládní úrovni podepsali ministři zdravotnictví obou zemí letos v lednu. „K pacientovi, který potřebuje akutní pomoc lékaře, přijede ta nejefektivnější posádka, která bude v danou chvíli dostupná " popsal její základ již dříve ministr zdravotnictví Svatopluk Němček.