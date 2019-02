Záchranáři se dočkají lepšího zázemí a garáží

Jižní Morava – Lepší zázemí pro záchranáře. Prostory pro údržbu přístrojů a vybavení, garáže. Na jižní Moravě mají dělníci do čtyř let postavit několik nových výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby. Letos začnou s výstavbou jedné z nich, a to v Hustopečích na Břeclavsku. Přijde asi na pětatřicet milionů korun. „Bude v areálu nemocnice,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.

Záchranná služba. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Michal Fanta

Kolem deseti milionů korun má letos stát přestavba výjezdového stanoviště v Šumné na Znojemsku. To vznikne v bývalé prodejně potravin. „Základnu máme už jedenáct let v prostorách mateřské školy. Záchranáři potřebují větší komfort a snadnější vyjíždění k zásahům,“ sdělil starosta Šumné Petr Cejpek. Očipované popelnice do domácností. Spouští pilotní projekt změny třídění odpadu Přečíst článek › Podle mluvčí jihomoravské záchranky Michaely Bothové kraj připravuje vybudování dalších šesti základen. Jedná se o investice za desítky mi-lionů korun. Kraj výstavbu pokryje díky úvěru z Evropské investiční banky. Jde o Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Veselí nad Moravou, Mikulov a Boskovice. „Současné základny neodpovídají nárokům, které jsou na ně kladeny. Zdravotníci nemají odpovídající zázemí. V objektech chybí místnosti pro pro hygienickou očistu zdravotnických přístrojů a prostředků. Nevyhovující jsou též garáže. To se výstavbou nových základen změní,“ informovala. Ve Slavkově u Brna výjezdové stanoviště pro záchranku dělníci postaví u autobusového nádraží v těsném sousedství nové základny profesionálních hasičů. Nové základny záchranářů

Přes 63 milionů korun stála nová základna záchranářů v Pražské ulici ve Znojmě. V provozu je od roku 2016.

Letos se dělníci pustí do stavby výjezdového stanoviště v Hustopečích. To má stát přibližně 35 milionů korun.

Do roku 2022 má v kraji stát dalších šest modernějších výjezdových stanovišť. Jedná se o Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Veselí nad Moravou, Mikulov a Boskovice. V Boskovicích zástupci města jednají s krajem o převodu pozemku v areálu tamní městské nemocnice, kde má modernější základna pro záchranku stát. „S výstavbou nového výjezdového stanoviště v areálu boskovické nemocnice nemáme nejmenší problém. Vždyť to zlepší nejen zázemí samotných záchranářů, ale dostanou se také rychleji do terénu. Z dopravního hlediska má totiž nové stanoviště lepší napojení na hlavní silnici,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Nyní mají záchranáři zázemí také v areálu nemocnice, ale postrádají skladové prostory. Šatny mají dvě stě metrů daleko v budově bývalého skladu civilní obrany. Využít budovu, která se současnou základnou sousedí, nebylo možné. Kvůli složité a nákladné přeložce sítí. Nové zázemí mají už přes dva roky záchranáři ve Znojmě. Výjezdové stanoviště za více než třiašedesát milionů korun tam stojí u areálu policie v Pražské ulici. Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou. Záchranáři až do té doby sídlili v nevyhovujících podmínkách v prostorách takzvané staré nemocnice.

Autor: Redakce, Jan Charvát