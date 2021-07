Před 95 lety začali cestující létat z Brna. Nejprve z travnatého letiště v Černovicích, které bylo na svou dobu moderní, a poté v polovině padesátých let let vzniká letiště v Tuřanech.

Patnáct let od otevření nového terminálu slaví v těchto dnech brněnské letiště Tuřany. Můžeme nahlédnout do míst, která jsou jindy cestujícím skrytá. | Foto: Deník/Jiří Sláma

To bylo provozováno nejprve jako letiště vojenské, až pár let později civilní. V roce 2006 byl otevřen moderní, architektonicky pozoruhodný terminál a zahájeno pravidelné spojení ČSA s Prahou, v roce 2007 přibyly linky do Moskvy a Girony.