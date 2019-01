Brno - Desítek nových parkovacích míst se letos dočkají lidé v Bystrci. Placené a hlídané stání s dohledem kamer vznikne v Líšni. V plánu jsou také tři parkovací domy a další park and ride parkoviště.

Při každé své cestě do Brna řeší řidič Štěpán Šťastný stejný problém. Nemá kde zaparkovat. „Nejraději bych auto nechal někde na kraji města a dál pokračoval hromadnou dopravou,“ uvedl. Úředníci magistrátu mají aktuálně v hledáčku sedm lokalit, kde mohou vzniknout nová parkoviště typu park and ride, které by podobné situace pomohly řešit.



Na necelých padesát parkovacích míst se mohou letos těšit lidé v Bystrci. Auta odstaví na dvou nových plochách v Kachlíkově ulici a na křižovatce ulic Kamechy a Rerychova. Dělníci tam začnou pracovat na jaře.





Nové možnosti najdou řidiči na konci léta také v Líšni u areálu firmy Zetor. Půjde o parkoviště v blízkosti hromadné dopravy do centra města. „Na místě je možné parkovat už dlouho, přes léto tam začne fungovat placené a hlídané stání. Přibudou závory i kamerový systém,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu a investice Robert Kerndl. Za dvanáct hodin parkování tam lidé, stejně jako na jiných parkovištích typu park and ride, zaplatí dvacet korun.



Možnost výstavby dalších sedmi podobných parkovišť záleží na výsledcích studií, které radní nechali vypracovat. „Závěry máme mít k dispozici v březnu. Pokud vyjdou příznivě, můžeme stavět,“ vysvětlil Kerndl. Jedná se například o lokality v Purkyňově a Sportovní ulici nebo u Fakultní nemocnice v Bohunicích.





Vedení Bystrce dále jedná o výstavbě dvou podzemních parkovacích domů s dalšími stovkami míst. „Jeden z nich bude spravovat městská část, druhý soukromý investor. Jednání jsou ale teprve v začátcích,“ sdělil bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.



Podzemní parkovací dům chtějí postavit také v Kohoutovicích. „O parkovacím domě s asi sto padesáti místy chceme nejdříve jednat s lidmi. Uspořádáme setkání,“ slíbil kohoutovický starosta Petr Šafařík.



S výstavbou parkovacích domů souhlasí Brňan Jakub Šenberger. „Podzemní parkoviště prospěje přeplněným ulicím. V posledních letech v Kohoutovících přibylo ohromné množství aut,“ zamyslel se.





Naopak se sníženou možností, parkování se od konce ledna setkají lidé v městské části Brno-jih. Parkoviště v ulici Za Mostem ustoupí revitalizaci toku Ponávky. Za odebraná parkovací místa však bude náhrada. „Na jaře skončí výstavba více než šedesáti stání v blízkosti nedalekých zahrádek,“ řekl starosta městské části Josef Haluza.