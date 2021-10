Pivo popíjí zvolení jihomoravští poslanci i kandidáti, kteří se do parlamentu nedostali. Dorazili také významní představitelé všech tří koaličních stran, například jihomoravský hejtman Jan Grolich nebo brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.