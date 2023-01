Pro oboje přímé prezidentské volby tak svoji snahu a zájem upřel k současné hlavě státu. Před deseti i pěti lety tak sbíral hlasy potřebné pro kandidaturu Miloše Zemana. „Je to člověk slušný, sečtělý, který má přehled. Ať dostal otázku na cokoliv, tak o tématu věděl. Když šel na Hrad, tak na něm bylo vidět, že má něco do sebe. Současní kandidáti mu nesahají ani po paty. Chtějí být prezidenty jen kvůli penězům,“ myslí si bývalý autodopravce, který je nyní už v důchodu.

Bývalá ministryně Hubáčková volila v Ratíškovicích mezi prvními i s manželem

Jako zastánci potřebných padesáti tisíc podpisů od občanů, se mu ale na současných volbách nelíbí hlavně výběr adeptů o prezidentskou funkci. „Největší potíž je v tom, že některým kandidátům stačí jen několik podpisů poslanců nebo senátorů, pak mohou jít do voleb. To je špatně. Nyní tak jde o nerovnocenný boj. Mělo by být v zákoně, aby každý kandidát měl podpisy od občanů. Bylo by tak jasně vidět, že si svého prezident vybírají sami lidé,“ je přesvědčený Bauer.

Jak připomíná, před minulými volbami se mu podařilo sesbírat více než dva a půl tisíce podpisů pro prezidentskou kandidaturu s motem Zeman znovu 2018. „Nasbíral jsem poctivých dva tisíce šest set podpisů, což bylo více než před prvními volbami. Myslím si, že byl v závěru prvního volebním období populárnější než teď. Nejdřív jsem se domníval, že se na druhé volby vykašle, ale měl myšlenku, že ho lidi mají rádi a že pro ně taky něco udělal,“ vzpomíná na podpisovou kampaň před více než pěti lety milovník potápění, který žije ve Bzenci. Tam se na podzim také zúčastnil komunálních voleb.

Jak ale dodává, poslední Zemanův triumf naštval především lidi v metropolitním podhradí. „Praha a Středočeský kraj jeho vítězství nesly velice těžko,“ podotýká s úsměvem Bauer.