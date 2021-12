Pacienti s covidem umírají také v druhé brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích. Na konci listopadu dokonce za jeden den evidovali sedm úmrtí. „Za prosinec už evidujeme dvaadvacet úmrtí," informovala mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá.

Pro srovnání: v říjnu ve Fakultní nemocnici Brno zemřelo čtrnáct pacientů s covidem, v listopadu už dvaašedesát. Jedná se převážně o starší lidi a neočkované.

Jako jediná bez kumulace funkcí. Poslankyně Jílková se vzdala postů na radnici

O pacienty s covidem se v Bohunicích starají i zdravotníci z klinik, kteří se obvykle nesetkávají s pacienty, kteří jim umírají. „Na covidových jednotkách slouží i zdravotníci z rehabilitace, oční, ORL, kteří nejsou zvyklí, že by jim pacienti umírali. Nyní to zažívají téměř každý den a není to pro ně nic příjemného," řekl primář diagnosticko-terapeutického centra bohunické nemocnice Petr Benda.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví zemřeli na jihu Moravy ve středu čtyři lidé v souvislosti s onemocněním Covid‑19, o den dříve třináct. Na začátku prosince jich bylo i přes dvacet za den.

Hejtman Jan Grolich minulý týden po jednání krizového štábu kraje sdělil, že pokud se vir zachová jako v předchozích vlnách, v horizontu deseti až čtrnácti dnů by křivka nakažených mohla začít padat. „Hrozí ale, že následujících čtrnáct dní bude v nemocnicích ten nejhorší stav," upozornil.

Žena se zamilovala do tureckého svalovce. Podvodník z ní vymámil skoro 900 tisíc

Ve Fakultní nemocnici Brno bylo k čtvrtečnímu ránu hospitalizovaných 127 pacientů na standardních lůžkách a šestačtyřicet na jednotkách intenzivní péče.

Ve svatoanenské nemocnici je aktuálně sto pacientů s covidem. „Sedmnáct z nich na anesteziologicko-resuscitační klinice na umělé plicní ventilaci, dalších sedmnáct pacientů leží na jednotkách intenzivní péče," vyčíslila mluvčí Lipovská.

Počet úmrtí s covidem v brněnských fakultních nemocnicích



FNUSA



- říjen a listopad: 40 zemřelých



- prosinec: statistiky nejsou uzavřené



FN Brno



- říjen: 14



- listopad: 62



- prosinec: zatím 22