Přestože jeho stavby vídají Brňané denně, málokdo si vzpomene na jeho jméno. Architekt Theophil von Hansen se podílel na dnešní podobě Brna. Ve středu uplynulo přesně 130 let od jeho úmrtí.

Rodák z Kodaně studoval v Dánsku, později působil v ateliéru svého bratra v Athénách. V roce 1848 přijel na pozvání architekta Ludwiga Förstera do Vídně. Tam, ale i v Brně, spolupracovali na řadě významných projektů. Podle jejich návrhu vznikl v Brně Kleinův palác na dnešním náměstí Svobody. "Je to první moderní palác. Prototyp měšťanského paláce z nové ekonomické a společenské situace, kdy se měšťanstvo stává ekonomicky natolik silným, že si může dovolit nejlukrativnější místa na hlavním náměstí a postavit tam palác, který by se mohl poměřovat se šlechtickými městskými sídly," poznamenal teoretik architektury Rostislav Koryčánek.

V té době se von Hansen zamiloval do dcery svého kolegy Förstera, se kterou se oženil. "Novomanželka však na neuvážené svatební cestě zemřela. Rodinná tragédie vedla k rozchodu obou mužů. V roce 1853 se Hansen osamostatnil. Ve Vídni projektoval například Vojenské historické muzeum a kostel řecké církve. Z Brna pak přišly nabídky, které ovlivnily jak Hansenův další vývoj, tak tvář města," popisují zástupci Brna na svých webových stránkách.

Podle Hansenových návrhů byla v šedesátých letech devatenáctého století postavena tehdejší Zemská nemocnice v Brně v areálu bývalého kláštera u svaté Anny. "Její neorenesanční objekt se řadí k nejpozoruhodnějším stavbám brněnské architektury 19. století," píše se na stránkách Brna.

Později určil podobu i Besedního domu a sousedního Pražákova paláce. Ten je dnes jedním ze sídel Moravské galerie v Brně. "Palác si v letech 1873 - 1874 nechal jako nájemní dům postavit český politik a představitel Moravské národní strany Alois Pražák ve stylu severoitalské pozdní renesance," připomněla mluvčí galerie Daniela Křižanová.

Vrcholem Hansenovy tvorby v Brně se stal Besední dům, který už od svého vzniku v roce 1873 střediskem kulturního a někdy politického života v Brně. "Zažil řadu pohnutých situací, býval místem protiněmeckých demonstrací ve městě a z jeho balkonu byl Brňanům oznámen v roce 1918 i vznik Československé republiky," uvádí v Internetové encyklopedii dějin Brna Lenka Kudělková.

Od roku 1956 hrají v Besedním domě brněnští filharmonici. „V roce 1989 byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen a kvůli nedostatku peněz se uvažovalo o jeho zakonzervování. K tomu naštěstí nedošlo a tak v letech 1989 až 1995 prošel generálními opravami včetně zajištění statiky kvůli špatnému podloží, vybudování vzduchotechniky, dispozičně-funkčními úpravami,“ zmínila mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.