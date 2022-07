První rozhodnutí o nepřiznání bylo podle Ruské obsáhlé. „Napsali mi, že nemám lékařské vzdělání, takže nemůžu posoudit, jestli mám, nebo nemám na průkaz nárok. Tak by mě zajímalo, co by na to řekla lékařka, která mi ZTP doporučila hned po nehodě a neměla s tím žádný problém. To byla žena s lékařským vzděláním.,“ vzpomínala žadatelka.

Kolikrát už s tím neuspěla si prý už ani nepamatuje. „Opakovaně mi přiznali jen průkaz TP. Dokládala jsem zprávu z kontroly na traumatologii i z ambulance bolesti, je mi z toho vážně smutno. Asi by to posuzovali jinak, kdyby měli rozhodovat o sobě, nebo svých blízkých,“ kroutila hlavou Ruská.

Je tak zatím pouze držitelkou průkazu TP, což je velký rozdíl. „Má vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a přednost při osobním projednání záležitosti. Držitel ZTP má ale například navíc bezplatnou jízdu místní veřejnou hromadnou dopravou nebo slevu pětasedmdesát procent jízdného ve vlakové a autobusové vnitrostátní dopravě,“ vysvětlila Beránková.

Chce bojovat dál

Ruská trvá na tom, že ze zákona má na ZTP nárok. Dle jejích slov jí nejde o četné výhody, ale pouze o parkování na vyhrazených místech. „Asi mi vážně doroste ruka, než se v našem státě dočkám spravedlnosti. Občas vážně nevím, jestli se mám dále snažit nebo se na to vykašlat. Tento boj ale nemíním vzdát,“ zdůraznila Ruská.

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta zdůraznil nárok na odvolání v případě nesouhlasu s rozhodnutím. „Takové případy posuzuje příslušný odbor ministerstva, který má možnost individuálního přezkoumání. Pokud jde o případ paní Ruské, přestože již došlo k pravomocnému rozhodnutí, znovu jej přezkoumá. Podnět bude předán resortní rozkladové komisi. O této skutečnosti paní Ruskou informujeme dopisem, který odešleme v pondělí,“ uzavřel Augusta.

Nárok na ZTP má dle předpisů žadatelé s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Žádost podávají na příslušné pobočce Úřadu práce buď elektronicky nebo ve formě vyplněného tištěného formuláře.

Také ve Vyškově působí okresní organizace Svazu tělesně postižených v České republice stejně jako v Brně a zbytku jižní Moravy. „S podobnými spornými případy se setkáváme běžně. Týká se to i odvolání nebo právních žalob. Samozřejmě se na nás může každý v takové situaci obrátit s prosbou o radu nebo pomoc,“ potvrdila za brněnskou organizaci Milena Sedláčková.

Podobné zkušenosti má i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Václav Krása. „Bohužel je tomu tak, že se často vyskytnou případy, kdy lidé se svou žádostí neuspějí. Pokud zmíněná žena přišla o ruku a u druhé má sníženou motoriku, měla by mít na ZTP nárok,“ sdělil svůj názor Krása. Zmínil také pomoc, kterou rada poskytuje prostřednictvím poradny.