Brno – Lékaři z Fakultní nemocnice Brno loni podnikli řadu unikátních zákroků. Teď navíc operují v novém.

Fakultní nemocnice Brno, ilustrační foto. | Foto: FN Bohunice/Beatrix Křížová

Po těžké autonehodě utrpěl loni tříštivou zlomeninu nohy. Jeho stehenní kost se kvůli tomu zkrátila téměř o čtyři centimetry. Před životem v bolestech a kulháním zachránili muže brněnští lékaři. Chirurgové mu do kosti zavedli speciální hřeb a opět mu ji prodloužili. Úspěchy zaznamenali i jejich další bohuničtí kolegové.

Do prvního unikátního zákroku se lékaři z ortopedické kliniky pustili už v lednu. Operovali tehdy jako první v České republice degenerativní postižení bederní páteře novým přístupem. Pro odstranění vyhřezlé ploténky vyplnili prostor mezi obratli speciálním implantátem. „K upevnění jsme použili dlažku se šrouby. Výhodou je menší operační rána, nemusíme také následně stabilizovat páteř pacienta. Nemocný tak už netrpí bolestmi,“ sdělil přednosta kliniky Martin Repko.

Unikátní zákroky

18. 1. 2018 – Operace postižení bederní páteře, prostor mezi obratli vyplnili speciálním implantátem.

2. 8. 2018 – Prodloužení nohy pacienta po autonehodě o 3,5 centimetru, pomohl pomalu rostoucí šroub.

2. 11. 2018 – Léčebný zákrok na věnčitých tepnách, pouze pod rentgenovou kontrolou.

4. 12. 2018 – Stabilizace zlomeniny páteře navigací, která omezí vystavení záření.

Podobný úspěch zaznamenali v únoru odborníci z úrazové chirurgie. Pomohli pacientovi po tříštivé zlomenině stehenní kosti, která mu nohu zkrátila o tři a půl centimetru. „Takový handicap je v životě velmi omezující, vede ke kulhání a velkým chronickým bolestem páteře. Zavedli jsme proto do kosti speciální hřeb, který roste v průměru o milimetr za den do délky. Díky pomalému růstu se kost znovu utváří. Pacientova noha se tak prodloužila do požadované délky zhruba za čtyřicet dní od zákroku,“ nastínil vedoucí lékař kliniky Milan Krtička.

Zákrok trval necelé tři hodiny. Pacient už pár dní po operaci opustil nemocnici a začal se léčit doma.

Zdařilou operaci v říjnu zvládl také tým intervenčních kardiologů pod vedením Petra Kaly. Podnikl zákrok na věnčitých tepnách u pacienta s ischemickou chorobou srdce a pokročilým onemocněním ledvin. „Podobné operace se běžně kontrolují opakovaným vložením jodové kontrastní látky. Naši lékaři využili pouze prostou rentgenovou kontrolu pomocí ultrazvukového zobrazení postižené tepny,“ upřesnil mluvčí Pavel Žára.

Stabilizovat zlomeninu páteře se v prosinci podařilo zase klinickým chirurgům s pomocí navigace Brailab Spinal Navigation. „Stabilizace pomocí navigace poskytuje přesnější umístění šroubů a výrazně snižuje vystavení operačního týmu i pacienta rentgenovému záření,“ řekl lékař Andrej Bilik.

Od loňského listopadu se bohunickým lékařům operuje ještě lépe. Změn se totiž dočkaly tamní operační sály. Kompletně je zmodernizovali za 388 milionů korun.