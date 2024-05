„Výzkum, který tady provádíme, je vůbec prvním skutečným. Nějaké nálezy zde sice historicky byly, to ještě za socialismu, ale jsou jen velice špatně zdokumentované a ani netušíme, kde se vlastně nacházejí. Co je nové a pro nás důležité, je fakt, že náměstí bylo ve středověku zastavěné. To jsme netušili,“ potvrdil Deníku vedoucí výzkumu Marian Mazuch.

Přestože má Podivín nyní spíše charakter vesnice, ve středověku byl významným městem s množstvím privilegií. „Souběhem různých historických událostí se stalo, že se jeho vývoj zastavil. Kdyby k tomu nedošlo, dneska by mohlo jít klidně o stotisícové město. Našlápnuto k tomu totiž ve třináctém a čtrnáctém století opravdu mělo. Stejně tak jako většina okresních a některá krajská města,“ překvapil Mazuch.

Otevřít se týmu archeologů podařilo sklepy, dva domy a na dvacet jam, které sloužily jako toalety či k odhazování zbytků. „To ale neznamená, že se těch domů na náměstí nenacházelo více. Náměstí zde zřejmě bývalo i tehdy, jen bylo kratší a vedla skrz něj běžná zástavba. Proč v těchto místech domy zanikly, nevíme. Došlo k tomu ale na konci středověku, kdy byly srovnány se zemí a dutiny zaházeny,“ ukazoval redaktorce vedoucí výzkumu.

Dodal, že se domy vyhlubovaly do půdy, na které lidé žili už v pravěku. „Máme tady nálezy i z doby kamenné,“ podotkl Mazuch.

Jedna z budov, jejíž kamenný obdélníkový půdorys je dodnes velmi dobře zřetelný, mohla být i hospodou. „Podivín má dochovanou kresbu, říká se jí veduta, která pochází z počátku osmnáctého století. To je opravdu specifikum, protože jen málokteré město ji vlastní. Je natolik přesná, že by se dala srovnat s nynější zástavbou. Uprostřed náměstí stojí obdélníková stavba, což bude zřejmě tento dům. Mohlo by jít o hospodu? Nevíme. Čísla totiž tehdy domy ještě nemívaly,“ krčil rameny Mazuch.

Kámen byl ve středověku všude vzácný. Domy z něj postavené proto značily, že jde o významné a bohaté město. „V Podivíně to tehdy opravdu žilo. Máme spoustu nálezů ze skla, útržků keramiky, ale i českých a rakouských mincí z různých období. Především z konce vlády Přemyslovců a počátku Lucemburků,“ konkretizoval vedoucí výzkumu v Podivíně.

Připomněl zároveň, že ještě v devatenáctém století se v pramenech o Podivínu hovoří jako o Kostelu. Svůj nynější název získal až později. Pravděpodobně díky Kosmově kronice. „Ve slavné kronice pocházející z počátku dvanáctého století je popsaná doba, kdy v jedenáctém století Přemyslovci znovu obsadili Moravu. Píše se zde o prvních pevnostech. A zmíněné jsou třeba Hodonín, Břeclav, Spytihněv a právě Podivín,“ vypíchl Mazuch.

Kopat budou archeologové v Podivíně zřejmě do konce letošního května. Práce na rekonstrukci náměstí jejich výzkum zpozdil asi o dva měsíce. Nálezy poputují do depozitáře. Ve hře je i jejich zapůjčení městu. „Navrhovali jsme, aby na parkovišti, které tady bude, vznikla nějaká připomínka toho, co se zde nacházelo. Kupříkladu zdůrazněním půdorysů původních staveb tak, jak je tomu například na náměstí Svobody v Brně v místech, kde stával kostel. Další možností je i přistavění panelu, ke kterému by lidi navedla již existující stezka městem,“ nastínil archeolog.