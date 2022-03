Na břehu jsou vyskládané kádě a ve vzduchu je cítit pro výlovy typická vůně bahna a rybiny. Hladinu čeří ocasy šupináčů. Šup a další pěkný amur končí v podběráku. „Obec nás požádala, abychom udělali výlov. Rybí obsádku roztřídíme a většina ryb půjde zpět do nádrže. Jen kdyby tu byl nějaký invazivní druh, který by nádrž zaplevelil, například karas stříbřitý, tak toho bychom zpět nedávali,“ říká hospodář rybářské spolku z nedaleké Náměště nad Oslavou Jaroslav Řezanina.

Parta jeho kolegů je sehraná a výlov běží jako na drátkách. V kádích postupně končí kapři, amuři, líni a také malí candáti. U břehu mezi kameny se lesknou také škeble a raci. Ti poputují do potoka nad nádrží. V bahně se v sobotu ráno s podběrákem ohání také šesťák Daniel Hort ze sousední obce Rapotice. „Zima mi nebyla. Teple jsem se oblékl. Podařilo se mi vylovit nějaké kapry a malého candáta. Jaká tady byla největší ryba? Viděl jsem amura asi osmdesát centimetrů. Rybaření je můj koníček a k vodě jezdím moc rád. Na prut se mi už podařilo vytáhnout kapra osmdesát devět centimetrů. Zabral na masné červy. Přívlačí jsem pak zdolal sedmdesátku štiku. Vláčení mám nejradši,“ usmívá se mladý rybář.

Podle šéfa sobotního výlovu Jaroslava Řezaniny bude v nádrži v Doubí už v sobotu odpoledne dostatečné množství vody a vylovené ryby tak půjdou zpět. Nemusí se nikam převážet. Na hrázi jsou zatím plné kádě ryb v obležení dětí. „Jé, zlatá ryba. Kluci zlatá ryba!“ poskakuje u jedné z nich špunt v červené čepici s nákresem Spidermana. Ze zlaté ryby se ale za chvíli v kalné vodě vyklube jen obyčejný kapr. „Kluci, ale já jsem zlatou rybu doopravdy viděl a hned jsem si něco přál. Víte co? Abych byl nejsilnější,“ hlásí bezelstně klučina.

Jeho kamarády zajímá, jestli mají amuři zuby a koušou. Jakmile zjistí že ne, dodají si odvahy. Do kádí namáčejí ruce a tahají je za ocasy. Pak rychle utíkají podívat se do kbelíků opodál na raky. „Na výlov jsme se přišli podívat, protože tu chodíme se syny na ryby. Máme to kousek, jsme místní. Víme, že tu jsou kapři a amuři,“ říká jeden z příchozích Milan Jaroš.

Jeden z jeho synů Matouš dodává, že nejlepší nástrahou na nádrži v Doubí je obyčejný chleba. „Chytl jsem na něj pěkného kapra. Pustili jsme ho, my jsme na ryby hodní,“ usmívá se chlapec.

Podle starostky Vysokých Popovic Petry Hanákové chtěli místní výlovem v obecní nádrži zjistit skutečný stav rybí obsádky. Vodní plocha se před lety rekonstruovala a slouží jako přírodní koupaliště. Časem tam obec vysadila také ryby. „Chtěli jsme tomu dát nějaký řád a rybolov na nádrži jako obec provozovat oficiálně. Za posledních několik let se tu nasypalo do vody ryb docela dost a nikdo nevěděl, kolik jich tu vlastně plave. Chytalo se tu bez pravidel. Loni si navíc koupající začali stěžovat, že se kalí voda a ryb je v nádrži už asi hodně. Proto jsme se rozhodli, že uděláme výlov. Chceme, aby byla nějaká rovnováha mezi kvalitou vody pro koupání a možností rybaření pro místní,“ vysvětluje Hanáková.

Obec před časem vyřídila potřebná povolení a pro místní vydává povolenky k rybolovu. Nejedná se však o revír, který je zařazený ve svazových vodách.