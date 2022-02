Řezači s malými i velkými nůžkami „pákovkami“ a pilkami obsadili vinice nedaleko sídla vinařství. Každý měl ořezat v patnáctiminutovém limitu pětadvacet keřů révy vysazené v roce 2014 vedené rýnsko-hessenským způsobem. Pro soutěžící v elitní kategorii to byla odrůda rulandské šedé, pro juniory do 21 let pak solaris.

Mezi čtrnácti ženami se v závodu pustila do ořezávání keřů révy i Dominika Černohorská. Ve stylových růžových rukavicích. Pro mladou vinařku z Pavlova na Mikulovsku to letos byla premiéra. Ale vinohradnické nůžky evidentně nedržela poprvé. „Přijela jsem hlavně odkoukat, jak střihají mistři,“ zasmála se. Skončila před limitem, ale minuty strávené ve vinici podle ní nebyly vůbec jednoduché, pořadatelé vybrali na řez charakterem obtížný vinohrad. Poradila si, v ženské kategorii Černohorská obsadila bronzovou příčku. Úspěšnější byly jen dvě ženy ze ZD Sedlec, titul brala Miroslava Crlíková.

Soutěžícím nakonec dopřálo i počasí. „Při zimním řezu ve vinohradu je nejhorší studený vítr. Klidně ať je minus deset, ale nejlépe slunce a bezvětří,“ pověděl například Václav Kohout z Velkých Bílovic.

Výsledky MČR v řezu révy vinné



Kategorie Elite



1. Václav Macháček, Vinařství Procházka Valtice



2. Tomáš Zámečník, Vinařství Vladimír Tetur



3. Vojtěch Brauner, Vinařství Plenér, Pavlov



Kategorie žen



1. Miroslava Crlíková, ZD Sedlec



2. Dana Mihulková, ZD Sedlec



3. Dominika Černohorská, Vinařství Plenér, Pavlov



Kategorie juniorů



1. Pelzová Lucie, střední škola Rajhrad

Po závodnících naběhly do vinohradu odborné komise. Porotci hodnotili nejen kvalitu a čistotu řezu, ale také architekturu keře a počet oček. K rychlosti soutěžících přihlíželi pouze v případě nerozhodných výsledků. „Tento soutěžící má asi rád plný sklep vína, nechává moc dlouhé tažně (výhony; k lepší úrodě to ale nevede - pozn redaktora)," kritizovala s jemným humorem Heda Osičková.

Titul mistra a pozlacené nůžky získal sedmatřicetiletý Václav Macháček z valtického vinařství Procházka právě i díky rychlosti. Připsal si stejně bodů jako druhý Tomáš Zámečník z velkobílovického Vinařství Vladimír Tetur, keře ale vítěz ořezal téměř o jednu minutu rychleji.

Šampion je vinařským technologem, jak říká, ve vinohradu je den co den, je to jeho denní chleba. „Poprvé jsem vzal nůžky do ruky asi v patnácti, když jsem dostal první vinohrad po zemřelém strýci. Způsob řezu jsem se tehdy naučil cestou do vinohradu - okopíroval jsem, jak to měla udělána valtická vinařská škola. Pořád mě to ve vinici baví. Teď střihám tisíce keřů ročně, samozřejmě už elektrickými nůžkami, jinak bych si ruce odrovnal," řekl po vyhlášení výsledků. Titul získal už při desátém ročníku, minule zabodoval jako druhý.

Na startu ve vinici se vedle sebe postavili i dva někdejší přátelé ze školy. Radim Chromeček z Kněždubu a Richard Danko z Hustopečí. „Už máme zkušenosti. Přijeli jsme vyhrát,“ hlásili. To se jim nakonec nepovedlo. Spravit chuť si po závodu mohli ochutnávkou vín společnosti Blatel či se zahřát zabijačkovou polévkou „prdelačkou“.

Mistrovství ČR v řezu révy vinné – Memoriál Jana Hajdy uspořádal Svaz vinařů ČR ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby. Pořadatelé připravili v areálu pro vinaře i diváky doprovodný program, lidé si prohlédli traktory, mobilní lahvovací linku a další techniku a produkty pro vinaře.

Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala pravidelná a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů révy vinné. V loňském roce se kvůli pandemii neuskutečnila.