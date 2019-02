Znalci: Epopej do Asie nevozte, série výstav ji může poškodit

Praha, Moravský Krumlov – Poslat Slovanskou Epopej na dlouhou sérii výstav v Asii a Americe může obrazy vážně ohrozit a poškodit. Myslí si to restaurátoři a další znalci, kteří ve čtvrtek vyzvali pražský magistrát, aby od plánu Epopej příští rok poslat do Japonska a pak do Číny a zřejmě i dalších zemí upustili. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina nabídl opravené výstavní prostory na tamním zámku.

Slovanská epopej. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Dlouho připravovaná asijská tour může podle znalců obrazům uškodit. „Tříletá zahraniční cesta do Číny, Koreje a dalších asijských zemí s kolísající nesrovnatelně vyšší vlhkostí vzduchu i teplotami je riskantní, neodpovědný hazard hraničící s fyzickou likvidací technologicky velmi choulostivé a zranitelné kulturní památky," uvedl akademický malíř Karel Stretti z Akademie výtvarných umění v Praze. Pražský radní pro kulturu Jan Wolf kritiku odmítl. „Restaurátorský dohled nad plátny Rpopeje je trvalý a stav všech pláten je vynikající. Alfons Mucha při tvorbě Epopeje těžil ze svých dlouholetých zkušeností malíře divadelních kulis a opon, které musely odolávat neustálé manipulaci, proto volil techniku vaječné tempery, která je uzpůsobena k tomu, aby byla plátna rolována na válce," uvedl Wolf. K novým jednáním se zástupci metropole se chystá starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. „Příští týden oslovím primátorku a požádám o další jednání. Moravský Krumlov koupil zdejší zámek, v něm máme již opravené výstavní prostory, které můžeme nabídnout a kde může Epopej být vystavena, dokud pro ni Praha nepostaví pavilon," sdělil starosta Třetina. Asijské tour se snaží soudní cestou zabránit i malířův vnuk John Mucha. „Obrátil jsem se na soud, magistrát na naše podání odpověděl, nyní s právníky chystáme naši reakci. Mám za to, že tento spor je nutno rozhodnout před tím, než se bude s Epopejí dít cokoliv dalšího," řekl Deníku John Mucha.

Autor: Martin Moštěk