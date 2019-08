Známe trasu, máme peníze. Stavba první části D43 začne 2025, vyhlašuje ŘSD

Boskovice – Stavba silnice D43 by měla začít v roce 2025. Jako první by se měl budovat úsek z Bořitova do Svitávky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Právě tato část plánované komunikace, která v budoucnu nahradí nevyhovující silnici I/43, je v přípravě nejdál a nepředpokládají se u ní protesty. „Veřejně se hlásíme k termínu roku 2025 na zahájení stavby toho úseku. Máme v podstatě všechno, co potřebujeme, máme územní oporu, máme peníze, máme vyřešené životní prostředí,“ prohlásil Tomáš Vyhlídal z Ředitelství silnic a dálnic. Ostuda kraje: prokletá silnice smrti I/43 Přečíst článek › Letos na podzim firma zadá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Všechna potřebná povolení k zahájení stavby chce mít do pěti let. „Budeme projektovat kapacitní čtyřpruhovou komunikaci,“ podotkl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Kdy začne stavba dalších úseků D43, zatím není jasné. U jižní části silnice od dálnice D1 kolem Kuřimi až k Bořitovu zatím chybí shoda na trase. Určit ji má aktualizace krajských Zásad územního rozvoje, která má být hotová příští rok. D43 přes Bystrc odmítly tisíce lidí. Definitivní trasu dálnice určí studie kraje Přečíst článek › U severní části silnice ze Svitávky k D35 v Pardubickém kraji se zatím nerozhodlo o tom, v jaké šířce se bude stavět.

Autor: Michal Záboj