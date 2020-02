„Na základě novely zákona jsme museli i my novelizovat příslušnou vyhlášku. Použili jsme vzor vyhlášky doporučený ministerstvem vnitra, který správnost této právní normy kontroluje. Čekali jsme proto, že bude v pořádku a že tam bude vše ošetřené,“ uvedl starosta.

Díky novele zákona se podle Groise rozšířil okruh lidí, kteří jsou od poplatku za psa osvobozeni. „Bohužel se až v praxi ukázalo, že vyhláška bude mít negativní dopad na důchodce pobírající invalidní důchod, kteří nejsou držiteli ZTP a jsou mladší 65 let. Tito lidé, byť jich není mnoho, mají za psy skutečně platit více,“ sdělil Grois.

Jak dodal, radnice připraví změnu této vyhlášky. Platit však může až od příštího roku. Nyní právníci města hledají možnosti, jak věc řešit. „Uvažujeme například o daru, který by kompenzoval zvýšený poplatek. Žijeme v komplikovaném právním prostředí, takže musíme počkat, až vše prověří právníci,“ dodal Grois.

Invalidní důchodci i lidé, kteří pobírají další typy důchodů, mají podle nové vyhlášky ve Znojmě platit tisíc korun za psa ročně. To je o osm stokorun více, než dosud. Představitelé Znojma vyhlášku přijali s odvoláním na novelu zákona. „Změny jsou například u poplatníků důchodců. Dosud platili snížený poplatek držitelé psů, kteří byli poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu. Od roku 2020 budou snížený poplatek dvě stě korun platit jen poplatníci nad pětašedesát let věku bez ohledu na to, zda jsou v důchodu či nikoliv,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Novinka se nelíbí například místopředsedkyni Kynologického klubu Znojmo Lucii Kuderové. „Vím, že změn je více, a já jsem například zkoušela podávat návrh na snížení poplatků například na canis terapeutické psy. Jenže ve Znojmě a okolí je jich málo a neprošlo to. Změny se mi vůbec nelíbí. Nechápu, proč zvyšovat poplatky u invalidních lidí, kterým pes pomáhá. Dává jim radost, pomáhá v těžkých situacích,“ reagovala Kuderová.