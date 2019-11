Přilákat další turisty do regionu plánuje vinařská společnost Znovín ve spolupráci s vedením Znojma. Jak už Deník Rovnost informoval, usiluje totiž o prestižní zápis známé vinice Šobes do seznamu památek UNESCO. Zatím však bez úspěchu. Nyní mu možná pomůžou experti z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity v Brně.

Nápad vzešel od vinařské firmy. „V souvislosti s dřívějšími opravami vinice jsme totiž bádali v historických materiálech a právě zjištěné skutečnosti nás na tuto myšlenku přivedly. Navíc, všechny významné vinařské země mají viniční tratě zapsané v seznamu památek UNESCO,“ uvedl ředitel společnosti Znovín Znojmo Pavel Vajčner.

Vedení Znojma v minulých dnech jednalo s vědcem ústavu vinohradnictví Pavlem Pavlouškem. „Město nemá žádný ucelený dokument, který bychom mohli předložit na ministerstvu kultury. Domluvili jsme se proto, že pro nás experti kolem profesora Pavlouška vypracují podrobnou analýzu dané lokality, která postihne geologii, rozbor vína a další aspekty. Ta by nám pomohla dostat se na takzvaný indikativní seznam ministerstva, což je jakýsi předstupeň pro podání přihlášky na zápis do UNESCO,“ vysvětlil aktuální kroky Znojma místostarosta města Jakub Malačka. Dodal, že je i možné, že podle odborníků Šobes podmínky pro žádost nesplní.

Příští týden má přímo ve Znojmě o otázce zápisu Šobesu na seznam UNESCO s vedením města a Znovínu jednat i ministr kultury. „Schůzka by měla být 29. listopadu. Nyní se snažíme intenzivně jednat se Znojmem,“ nastínil Vajčner.

Šobes se nachází na území Národního parku Podyjí. Vedení parku se snahy Znojma a Znovínu podle ředitele Vajčnera nezamlouvají. Samotný národní park přitom podmínky UNESCO pro přijetí nesplňuje. „Je danou realitou, že ani v případě nominace do takzvané smíšené položky, tedy kulturního a přírodního statku, by šance na zařazení do indikativního národního seznamu na úspěch nebyla,“ konstatoval před časem ředitel parku Tomáš Rothröckl.

Prakticky na dohled má vinici Šobes ze svého hotelu Vinice Hnanice jeho majitel Jiří Hamza. „Památky UNESCO přináší často předimenzovaný turistický ruch. Z jedné strany to může znamenat přínos pro region a další nové turisty, na druhou stranu na vše musí být připravená infrastruktura,“ naznačil známý podnikatel a Prezident Českého svazu biatlonu Hamza.