Brno – Bydlet alespoň na jednu noc ve světovém unikátu? Pro turisty, kteří navštíví Brno, stále ještě budoucnost. Přestože se dlouhé opravy brněnského hotelu Avion chýlí ke konci, přesunul jeho majitel Stanislav Berousek otevření přibližně o šest měsíců.

Avion se už sice pyšní novým logem, uvnitř však dělníci stále pracují. „Hotel je stavebně hotový, ale teď nás čeká zařízení. Nyní se připravujeme na vybavování interiéru. Momentálně odhaduji zhruba půl roku do jeho otevření,“ řekl Rovnosti Berousek.





Jeden z nejužších hotelů na světě po dokončení hostům nabídne kromě noclehu v jedinečných pokojích s výhledem na město také třeba restauraci. Od původního návrhu interiéru architektky Evy Jiřičné se bude výsledná podoba hotelu lišit. Svým vzhledem se vrátí do třicátých let, kdy jej navrhl Bohuslav Fuchs.



Na pokračování prací stále dohlíží odborníci. „Připravujeme se na to, že i v novém roce budeme stavbu kontrolovat ve čtrnáctidenním intervalu. Hotel už je téměř před dokončením,“ zmínila památkářka Jana Firbasová, která má kontrolu přestavby na starosti. Podle ní pokračuje bez potíží.





Opravu brněnského hotelu Avion vítá starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl. „Jsem rád, že se opravy chýlí ke konci a že taková významná památka a architektonická rarita bude brzy lidem k dispozici. Je perfektní, že hotel poslouží i nadále původnímu účelu, k němuž ho architekt navrhl,“ pochválil.



Na opětovnou návštěvu hotelu se kromě turistů těší i Brňané. Někteří si jej totiž pamatují z dob, kdy byl otevřený. „Je krásné, že hotel někdo opravuje. V mládí jsem do něj chodil na pivo a ruská vejce. Určitě se tam půjdu rád podívat, až bude zase otevřeno,“ zavzpomínal před časem Brňan Stanislav Sušický.





Poprvé lidé do funkcionalistického hotelu nahlédli už v roce 1928, kdy vznikl podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. V roce 2005 budovu od brněnského magistrátu odkoupil jeho současný majitel Stanislav Berousek.

Ten začal budovu opravovat v roce 2016. Od té doby však musel termín dokončení několikrát posunout kvůli protahujícím se opravným pracím i třeba kvůli čekání na obnovu loga hotelu.