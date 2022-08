Znojemské historické vinobraní se do královského města vrací po nucené covidové pauze po dvou letech. „Jeho 38. ročník slibuje velkolepou podívanou: tradiční průvod krále Jana Lucemburského, historická představení, rytířské turnaje, vinařské mázhauzy a našláplý hudební program s hvězdami současné umělecké scény, v čele s Markem Ztraceným, Richardem Müllerem nebo kapelou Chinaski,“ představil Jakub Malačka, starosta města Znojma.

Klid a odpočinek najdou návštěvníci ve dvou relaxačních zónách. „Největší radost máme všichni z toho, že se vinobraní bude zase konečně konat. Neuvěřitelně se těšíme, jak my organizátoři, ačkoliv nás to stojí obrovské nervy a úsilí, tak i návštěvníci. Vinobraní je pro nás takový symbol návratu do doby, kdy bylo normální se potkávat, sdílet zážitky, zábavu a jakékoliv emoce. To nám všem chybělo asi nejvíc,“ řekl František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

Stovky postav v průvodu

Do průvodu krále Jana Lucemburského se letos zapojí bezmála pět set historických postav a desítky zvířat. Královskou dvojici stejně jako v minulém ročníku ztvární Miroslav Hrabě a Šárka Charvátová. Historický průvod projde centrem města v pátek v osm hodin večer a v sobotu ve dvě hodiny odpoledne.

Burčák i vína ochutnají návštěvníci v mázhauzech, tedy uzavřených dvorech historických paláců a měšťanských domů, které jsou jinak lidem většinou nepřístupné. Vína VOC Znojmo mohou zájemci ochutnávat u rotundy s. Kateřiny a přitom se kochat výhledem na údolí Dyje. Doprovodí je přitom cimbálové muziky. Znalců vín se ujmou profesionální sommeliéři na znojemském hradě.

V průřezu hudebních žánrů se představí umělecké ikony Marek Ztracený, Lucie Bílá, Richard Müller, Pavel Callta, Emma Smetana a Jordan Haj, skupina Chinaski, teepee, britský zpěvák James Harries nebo Slovenský ľudový umelecký kolektív známý pod zkratkou SĽUK. „Připravujeme program na třinácti scénách. Vsadili jsme na popové hvězdy i alternativní umělce. Koncert a taneční vystoupení SĽUKu považujeme za opravdu výjimečný, lidé si ho mohou užít na hlavní scéně na Masarykově náměstí,“ vyzdvihl František Koudela.

Sobotní program tradičně zakončí ohňostroj, letos s tématem Hvězdy naděje. Adrenalin do žil zase vlijí šermíři, ohňové show, žongléři i kejklíři. Chybět nebudou rytířské jezdecké turnaje v Kolbišti Horního parku.

Festival nabídne nově dvě odpočinkové zóny. Na ulici Přemyslovců vyroste například ovocný sad do středověké krčmy zase zájemci zavítají na nádvoří hradu, chybět nebudou ani dobové speciality.

Královská družina rozhodí mezi přihlížející tisíce stříbrných a pouze stovku zlatých mincí s odkazem na výročí 200 let od narození Johanna Gregora Mendela. „Zlatá mince zaručí majiteli, který ji chytí, volný vstup na další ročník vinobraní,“ upozornil mluvčí pořádající Znojemské besedy Karel Semotam.

Interaktivní online mapa do mobilů

Návštěvníci můžou využít nový způsob navigace na festivalu díky speciální vrstvě mapy Googlu. Jednoduše se k ní dostanou přes samotný vyhledávač nebo proklikem na webu www.znojemskevinobrani.cz. Mapa pak dokáže navést do všech důležitých míst jako jsou jednotlivé scény, místa první zdravotnické pomoci, vstupní brány, parkoviště a další.

Parkování a doprava

Organizátoři festivalu zajistili posílené spoje jak městské hromadné dopravy, tak dalších linek v regionu. „Posilujeme také hlavní trasu do Brna a zpět. Přidali jsme také záchytná parkoviště, která svou kapacitou pojmou stovky osobních automobilů, výrazně více než v předchozích letech,“ informoval Koudela.

Auta mohou nechat stát řidiči na záchytných parkovištích na ulici 28. října (podél železnice), na ulici Melkusova (u koupaliště), na ulici Přímětická (u SOU a SOŠ), nově pak v Krystal parku v Příměticích a na nádvoří ZŠ JUDr. Josefa Mareše. „Veškeré detaily jízdních řádů a parkovišť najdete na webu www.znojemskevinobrani.cz,“ odkázal Semotam.

Uzavírky a omezení

Historická část města bude uzavřena v pátek od 12:00 do 22:30 hodin, v sobotu od 8:00 do 22:30 hodin. V této době bude vstup do městské památkové rezervace umožněn pouze se vstupenkouči platnou identifikační páskou. Hlavní vstupní brány budou umístěny na tradičních místech v ulicích Kollárova, Pontassievská, Kovářská a Velká Michalská. „Do uzavřeného města se s platnou vstupenkou dá vstoupit také na Mikulášském náměstí směrem od Karolininých sadů, z Gránic na ulici Přemyslovců nebo do ulic Úvoz a Staré město pod Mikulášským kostelem, z náměstí Svobody okolo hradeb za OD Fiala na Jezuitské náměstí a ulicí Napajedla,“ upřesnil Semotam.

Vstupenky si mohou zájemci pořídit v předprodeji v infocentru v Obrokové ulici nebo v síti Ticketstream. Do konce srpna za zvýhodněnou cenu 450 korun. Pravidelně se historického vinobraní ve Znojmě zúčastní přes osmdesát tisíc lidí.

Dočkat se už nemůže například Kristýna Dofková z Brna. „Nabitý program a krásné historické město, atmosféra vždy výborná. Určitě se tam vydáme s celou partou,“ těší se.