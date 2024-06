Břeclav je blízko dokončení plánu udržitelné dopravy. Schválení strategického dokumentu bude předcházet poslední diskuze s občany, kteří tak budou mít možnost projevit svůj názor k plánu, který by měl zlepšovat dopravu a mobilitu ve městě výhledově do roku 2050.

Město Břeclav. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Diskuze s občany se uskuteční zítra, tedy ve čtvrtek, ve čtyři hodiny odpoledne v zasedacím sále městského úřadu. Autoři plánu zde odprezentují konkrétní návrhy a postupy, jakým směrem bude město Břeclav v příštích dekádách směřovat. Strategický dokument obsahuje hned čtyři tematické bloky, které nastaví budoucí postupy i investice.

Obchvat Břeclavi je na obzoru. Brzy žádost o povolení stavby, obavy z odvolání

Dokument nazvaný Plán udržitelné mobility města Břeclavi obsahuje konkrétní návrhy, jak zlepšit jednak dopravu ve městě, což zahrnuje například zklidnění provozu, ale také jak usnadnit pohyb samotným občanům. V neposlední řadě návrhy lpí na udržitelné budoucnosti, jak vyplývá z příspěvku města na internetových stránkách.

Co se konkrétního rozdělení týče, jak je město Břeclav představilo, tak první oblastí je vytvoření veřejného prostoru pro trávení volného času. Dále následuje podpora zdravé mobility spolu s udržitelným rozvojem silniční dopravy. Poslední oblastí je zatraktivnění městské hromadné dopravy. Každá oblast je poté dále členěna do podrobnějších záměrů.

Požár v areálu Alcadrain v Břeclavi. Hořela střecha administrativní budovy

Vytvoření veřejného prostoru pro trávení volného času

Základním předpokladem pro tuto oblast je zklidnění dopravy v samotném centru města, čemuž by mohlo napomoci rozšíření zákazu vjezdu nákladním vozidlům nebo vytvoření nových pěších zón. Plán počítá i s vymístěním motorové dopravy z oblasti podél toku řeky Dyje, kde se předpokládá celková změna v organizaci režimu dopravy a omezení vjezdu motorových vozidel.

V plánu je také revize stávajícího dopravního značení nebo odstranění odstavených vozidel z veřejné zeleně. Veřejný prostor, mimo změny v dopravě, dostane také novou zeleň a nebo více laviček.

Dechberoucí show. To byl letecký den v Břeclavi, podívejte se

Podpora zdravé mobility

Tato oblast se zaměřuje především na podporu cyklistů, kteří by se tak měli dočkat výstavby páteřní sítě cyklostezek, které zajistí bezpečné průjezdy po mostech či propojení s okolními obcemi. Chystá se také režim sdílených kol, lepší propojenost s veřejnou dopravou a obecné úpravy, jako například zajištění pravidelné údržby a úklidu cykloinfrastruktury.

Za účelem zlepšení pohyblivosti ve městě plán cílí na bezbariérovost cest a chodníků ve městě. S tím jsou spojené generální opravy a revize stávajících cest pro pěší nebo dostavění nových.

Břeclavští žáci chrání ptáky. Na zastávky lepí siluety proti nárazům

Udržitelný rozvoj silniční dopravy

Zde je prioritou číslo jedna výstavba silničního obchvatu města. Další změny se budou týkat parkování jak pro domácí, tak i pro turisty. Součástí je také podpora bezpečnosti na silničních komunikacích, kterou chce plán rozvíjet za pomocí nových zpomalovacích prvků, obnovou vodorovného značení nebo zlepšeným osvětlením. V neposlední řadě se počítá s rozvojem elektromobility, například výstavbou nabíjecích míst.

Slovácký verbuňk žije. Mladí tanečníci z Pavlovic oslnili na festivalu v Kunovic

Zatraktivnění městské hromadné dopravy

Břeclavská hromadná doprava by se měla do budoucna na jedné straně zjednodušit, na straně druhé by se frekvence spojení měla zvýšit. S tím souvisí i návaznost na další autobusové a vlakové spoje. Zjednodušení by měly napomoci nové elektronické informační tabule a nebo bezbariérový přístup na všech zastávkách.