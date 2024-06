Město Břeclav chce podporovat talentované děti, kterým finanční nepřízeň nebo zdravotní stav brání rozvíjet talent, prostřednictvím nového Nadačního fondu. Jeho vznik odsouhlasili zastupitelé na středečním jednání.

Břeclav založila Nadační fond,, ilustrační snímek. | Foto: FB Město Břeclav

„Všechno, co přinesla ekonomická krize posledních let, pociťují nejsilněji právě děti z problematických poměrů. Fond má za cíl pomoci zejména talentovaným dětem ve chvíli, kdy by se museli vzdát svých nadějí kvůli finanční situaci rodiny,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška.

Tipy na víkend: Letadla vyletí nad Břeclav, konají se Babské hody

Pomoc bude probíhat ve formě příspěvku na nejrůznější poplatky spojené s výkonem dané aktivity. Namátkou se tak jedná o příspěvek na pomůcky, poplatky na kroužky, internát, školní obědy, náklady spojené s dojížděním nebo vzdělání formou stipendia.

PODÍVEJTE SE: Olympiády břeclavských škol se zúčastnilo 800 dětí

O přidělení bude rozhodovat sedmičlenná správní rada složená z dárců, zástupců organizací, které pracují s dětmi, a z politických představitelů města. Výše jednoho příspěvku na jedno dítě byla stanovena na 10 000 v průběhu jednoho školního roku. Podmínkou je samozřejmě bezproblémová školní docházka.

Mikulovský Knihopásek: Divadla, besedy nebo autorské čtení Arnošta Goldflama

Nadační fond tak sdruží příspěvky města s dárci napříč břeclavskými firmami nebo dobrovolnými dary. Město Břeclav na začátek vložilo do fondu 200 000 korun, prvním významným dárcem se stali organizátoři Gastro Hockey Cupu, kteří na konto fondu věnovali výtěžek z letošní akce.