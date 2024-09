Operaci měla naplánovanou na začátek září. „Koncem srpna mi ale zavolali z nemocnice s tím, že se můj zákrok odkládá, protože mají nějaký problém na sále. Říkali, že v ten den obvolali dalších asi dvacet lidí, kterým museli sdělit totéž,“ přetlumočila ortopedická pacientka.

Potíže se objevily před třemi týdny. Dlouhých plánovaných operací kvůli nim v Břeclavi nakonec museli odsunout asi padesát. „Došlo k poruše klimatizace z důvodu prasknutých výměníků chladu, nicméně vzduchotechnika zůstala v provozu,“ potvrdila mluvčí zařízení Eliška Windová.

Podotkla, že nemocnice okamžitě objednala díly náhradní. „Bohužel jsme ale museli čekat na jejich doručení z Francie. Jedná se totiž o jedinečné zařízení a musí se vyrobit pro určitý typ chladící jednotky. Nejde tedy o běžnou klimatizaci, jakou mají lidé kupříkladu doma,“ vysvětlila Windová.

Zařízení je aktuálně opět plně v provozu. „Víme, že to byla komplikace, ale jednali jsme nejrychleji, jak jen to šlo. Dělali jsme maximum pro to, aby bylo vše v pořádku co nejdříve,“ poznamenala mluvčí.

Stejné vysvětlení zaslali i z kraje, který nemocnici v Břeclavi zřizuje. „Šlo o komplikaci, ale nemocnice jednala nejrychleji, jak mohla. Nyní už je klimatizace opravená a bude v nejbližší době v provozu,“ ubezpečil mluvčí kraje Petr Holeček.

Pacientům, kterých se potíže s technologií dotkly, nemocnice odsunuté termíny operací co nejdříve nahradí. „Mně se zatím nikdo neozval. Ale mám ještě čas. Do lázní bych měla nastoupit šest týdnů od operace. A to tak, abych procedury absolvovala nejpozději do tří měsíců od zákroku, jinak mi pojišťovna lázně neproplatí. I kdybych tedy měla termín až příští měsíc, nástup do lázní na konci listopadu stíhám,“ přemítala pacientka čekající na výměnu kyčle.

Podotkla, že bolestmi netrpí. „Jen když nějak špatně šlápnu. Vydržela jsem to ale dosud, tak už těch pár týdnů taky zvládnu. Nedá se nic dělat. Cítím s nimi, není to vina nemocnice. Hlavně, aby opravené zařízení fungovalo, jak má. A aby se lidé svých zákroků dočkali,“ usmála se chápavě žena.