Břeclavská radnice minulý týden hostila setkání vedení města spolu s podnikateli a zaměstnavateli, kteří na území Břeclavi působí. Probíraná témata se dotýkala zásadních investic města, dopravy nebo rozvoje cestovního ruchu. Město o tom informovalo na facebookových stránkách.

Břeclavská radnice hostila setkání s podnikateli. Probírali investice a dopravu | Foto: FB Město Břeclav

Již po čtvrté se na radnici sešli zastupitelé města a představitelé stavebních firem, developerů nebo realitních kanceláří. Starosta Břeclavi Svatopluk Pěček k setkání uvedl: „Vždy se jim snažíme představit podrobně to, co se aktuálně v Břeclavi řeší a jaké máme plány do budoucna. Zároveň je toto setkání prostorem pro výměnu zkušeností, názorů i pro jednání směřující ke vzájemné spolupráci.“

Co se konkrétností týče, na setkání se probírala například rekonstrukce koupaliště a domova seniorů. Dále se diskutovala výstavba sportovního hřiště u Základní školy Na Valtické, také sociálního bydlení nebo přestavba přednádraží. V neposlední řadě zástupci Ředitelství silnic a dálnic zúčastněným přiblížili přípravu chystaného obchvatu a rekonstrukci mostu v Poštorné.