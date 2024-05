Město Břeclav na pondělí svolalo mimořádné zasedání tamního zastupitelstva. Blížící se obchvat totiž vyžaduje ošetření majetkově právních záležitostí, se kterými se musí město vypořádat.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ukázali novou vizualizaci budoucího obchvatu Břeclavi. | Foto: ŘSD

Městský obchvat se v Břeclavi diskutuje desítky let, územní rozhodnutí o záměru realizace se datuje do roku 2007. Letos by Ředitelství silnic a dálnic mělo požádat stavební úřad o vydání povolení ke stavbě.

Před tím ale musí v Břeclavi vyřešit a smluvně ošetřit nezbytné úpravy v rámci odstraněních provozních škod, které vzniknou v průběhu stavby. Stavebních objektů, kterých se budou změny týkat, je celá řada.

Namátkou se jedná například o napojení účelové komunikace, úpravu stávající polní cesty, která bude sloužit k vedení veřejného provozu, nebo přeložky dalších cest. Podrobné informace a související dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách města.