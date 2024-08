„Za pozemek chtěli majitelé třiatřicet milionů korun. Bylo to pro nás hodně. Nabídli jsme jim proto něco přes dvacet milionů. Na to však nepřistoupili,“ přetlumočil Matuška.

Konkrétní záměr, co by v místech mezi provozovnou s potravinami Penny a Cyklosférou mohlo vzniknout, Břeclavští neměli. „Z hlediska polohy pro nás však šlo o zajímavé místo jen kousek od centra města. Využít by se tedy dalo pro širokou veřejnost. Nechávali jsme si zpracovat studii proveditelnosti s tím, že bychom tam zpočátku dočasně provozovali třeba autokemp. Nakonec to ovšem nedopadlo,“ nastínil místostarosta.

Zároveň nevyloučil, že radnice nadále s vlastníky o pozemku, jehož poloha se před lety skloňovala kupříkladu v souvislosti s výstavbou vůbec prvního hobby marketu na území města, i do budoucna hodlá jednat. „Přestože nebyli ochotní na naši cenu přistoupit, nevylučuji, že se k jednáním vrátíme. V kontaktu jsme stále, přestože pozemek k prodeji nabízejí aktivně dál,“ připustil Matuška.

Parcela nyní slouží především ke krátkodobým pronájmům. O zářijových Svatováclavských slavnostech zde budou stát kolotoče, v době festivalů se pak zpravidla mění ve stanové městečko. Podle územního plánu by v areálu do budoucna kromě volnočasových aktivit mohlo vyrůst třeba rekreační zařízení, ale i obchod, sídlo firmy nebo restaurace.

Pozemek během letošního jara výrazněji prokoukl. „Nechali jsme zde provést dendrologický posudek, na jehož základě jsme požádali o vykácení některých nebezpečných stromů a náletových dřevin,“ řekl redakci už před časem Vít Martinec, předseda představenstva družstva Autokempink Břeclav.

Autokemping pod zámkem ukončil provoz v roce 2009. Od té doby jsou pozemky nevyužité. Před asi čtyřmi lety se objevil zájemce, který zde chtěl vybudovat hobby market, nakonec z plánů však z různých důvodů sešlo. Loni se vlastníci rozhodli pro prodej. Nabízené parcely částečně navazují na pozemky, které město již vlastní.

Areál bývalého kempu je součástí břeclavského podzámčí, které se začíná výrazněji proměňovat poslední zhruba dva roky. K zemi šel zchátralý Vranův mlýn, na jehož místě nový majitel Jozef Anovčín buduje Resort Zámecký mlýn. Ten má pohledově odkazovat na siluetu původního lichtenštejnského mlýna ze šestnáctého století.