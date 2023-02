Více než sedmdesát startujících se tak může pustit do souboje s vinnými keři rulandského bílého z viničního statku Chateau Bzenec. Tradiční soutěž si nenechává ujít například Jan Schoř ze Syrovic na Brněnsku. „Vyšlo dobré počasí, mnohdy bývá horší. Cítil jsem, že po loňských kroupách je trochu špatné dřevo,“ říká několikanásobný účastník mistrovství, který si zatím vystříhal nejlépe páté místo.

Tentokrát ho čeká pětadvacet keřů a časový limit patnácti minut. „Záleží na tom, jakým způsobem je vinohrad sklizený. Například při kombajnové sklizni mohou být tažně nalomené nebo jej mohly poškodit kroupy. Proto je důležité si tažeň při výběru dobře prohlédnout až do konce, aby byl opravdu v pořádku, a člověk se tak vyvaroval chybě,“ upozorňuje Schoř.

S podmínkami i počasím je spokojený také Lukáš Sasínek. „Šlo to docela dobře,“ podotýká mladík ze Strachotína na Břeclavsku, který obhajuje bronzovou medaili z předchozího šampionátu.

Mistrovství České republiky v řezu révy vinné pořádá už po osmnácté Svaz vinařů ČR spolu se společností BS vinařské potřeby. Hlavní trofejí jsou tak zlaté nůžky.

Naopak premiéra je to dnes pro tři kamarády reprezentující vinohradnictví ve Valticích na Břeclavsku. „Je to pěkná akce, na které se sejde komunita z oboru. Je užitečné, že si tady můžeme porovnat své schopnosti. Navíc se můžeme podívat i do jiných vinohradů,“ vypráví jeden z nich, Matyáš Franc.

Konkurence na osmnáctém šampionátu je široká. „Máme dvaasedmdesát účastníků, z toho patnáct je v juniorské kategorii,“ sděluje mluvčí mistrovství Kateřina Martykánová.

Komisaři mají co hodnotit. K dispozici mají pěknou řádku trestných bodů. Zkušení a zruční účastníci mohou dosáhnout maxima až 125 bodů. „Za každý ostříhaný keř révy vinné může jich lze získat pět. Čas je důležitý ze dvou důvodů. Pokud totiž účastník nestihne ostříhat všechny keře v časovém limitu, budou mu chybět body za neostříhané keře. Za druhé, při rovnosti bodů rozhoduje právě čas,“ vysvětluje hodnotící komisař Jan Polehňa. Porota posuzuje architekturu a čistotu keře, počet oček a kvalitu řezu, která je rozhodují.

Kategorie Elite

1. Jan Schoř – Střední zahradnická škola Rajhrad

2. Václav Macháček – Vinařství Procházka Valtice

3. Vojtěch Brauner – Vinařství Plener Pavlov

Kategorie Elite – ženy

1. Miroslava Crlíková – ZD Sedlec

2. Simona Šťastná - Terezín

3. Dominika Černohorská – Vinařství Plener

Kategorie Junior

1. Lukáš Sasínek – Střední vinařská škola Valtice

2. Kateřina Janů - Střední zahradnická škola Rajhrad

3. Stanislav Žůrek – Střední vinařská škola Valtice