„Se zástupci České pošty jsme měli schůzku. Paní manažerka sice řekla, že by měli někoho, kdo by si provozování pošty Partner vzal pod křídlo, zároveň ale ukázala tabulky s tím, jaká pozitiva by pro nás plynula, kdybychom to vzali my jako obec. Tomu ale nejsem nakloněný. Přijde mi absurdní, aby pošta uzavírala pobočky, zároveň si ale kladla podmínky a dohlížela na ty, kteří by je za ni provozovali,“ kroutil hlavou Komosný.

Osobně je spíše pro to, aby poštu Partner provozoval soukromý podnikatel. „Kdybychom si provozování pošty vzali, a kupříkladu nám onemocněla paní pošťačka, tak podle Českého telekomunikačního úřadu ani nemůžeme zavřít nebo zkrátit otevírací dobu. Chtěli by nám stanovovat pravidla, která bychom my měli striktně dodržovat. Tak proč si to tedy neprovozují sami?“ komentoval krumvířský starosta.

Krumvířští nyní jezdí na poštu do pět kilometrů vzdálených Klobouk u Brna. Autobus odsud vyráží každou půlhodinu. Poštu u nich v obci využívají především starší lidé. Těm, kteří projevili zájem, vozí kupříkladu důchody poštovní auto až domů. Nejen proto by starosta uvítal, kdyby tato služba občanům zůstala v provozu i do budoucna.

„Zvažovali jsme, zda bychom se do toho nepustili třeba s nedalekými Těšany, které potkalo totéž. Pro dvě obce už je přece jen smlouva výhodnější,“ nastínil Komosný.

„Z vedení pošty nám řekli, že by snad někoho mohli mít, a že nám navrhnou řešení. Ale žádné zatím nemají.“

To Deníku potvrdil i starosta Těšan na Brněnsku Milan Strouhal. „Z vedení pošty nám řekli, že by snad někoho mohli mít, a že nám navrhnou řešení. Ale žádné zatím nemají. Zvažujeme, zda se tedy nedáme dohromady s Krumvířskými, nevytvoříme poloviční úvazky paní pošťačce, a nebudeme to provozovat sami. Uvidíme,“ naznačil Strouhal.

Lidé však nyní musejí být trpěliví. „Vytipovali jsme si sami pár možných provozovatelů, které teď oslovujeme. Nicméně oficiálně jsme dostali stanovisko od České pošty až dnes, na základě stanoviska jsem dal právníkovi podklady, aby dal výpověď firmě, která tenhle problém způsobila,“ řekl v pátek Strouhal.

Dosavadní provozovatel musí nejprve prostory vyklidit, předat obci, a až pak může její zastupitelstvo jednat dál. „Momentálně sháním nový plynoměr, protože si stávající provozovatel nechal plyn odstřihnout. Chceme, aby byl prostor nachystaný a v pořádku. Neurychlíme to,“ podotkl těšanský starosta.

Jasněji by mohlo být v září. „V každém případě poštu tak jako tak spustíme. Jen nedokážu říci, zda pátého, nebo třeba až patnáctého,“ ubezpečil Strouhal.

„Nastínili nám nějaké varianty, které si my teď musíme promyslet. Buď budeme poštu Partner provozovat my jako obec, nebo bude pod jinou firmou."

Kdo a v jakém režimu bude provozovat poštu Partner, řeší po schůzce se zástupci České pošty také v Hevlíně na Znojemsku. „Nastínili nám nějaké varianty, které si my teď musíme promyslet. Buď budeme poštu Partner provozovat my jako obec, nebo bude pod jinou firmou. Osobně si myslím, že je rozumné ji provozovat v rámci samosprávy. Beru to jako službu lidem, za kterou bych byl schopný se zaručit. V takové chvíli nehledím na výhody nebo nevýhody. Není to nic, co by nás jako obec mělo zruinovat,“ naznačil tamní starosta Lubomír Hort.

Podobné starosti jako v Krumvíři, Hevlíně a Těšanech mají i v brněnských Bosonohách, Dyjákovicích, Grešlovém Mýtu, Hlubokých Mašůvkách, v Holubicích, Lechovicích či Nemoticích.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík už minulý pátek ubezpečil, že důchody, které měly být vyplaceny na sedmnácti poštách Partner, budou adresátům předány buď na poště, jež bude poskytovat poštovní služby místo dosavadní pošty Partner, nebo pracovníky kontaktní sítě, kteří adresátům doručují listovní zásilky.

„Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány náhradní pobočky. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty Partner s novými provozovateli,“ informoval mluvčí.

Dodal, že Česká pošta na finanční machinace provozovatele přišla díky svému systému kontroly. „Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli,“ ubezpečil Vitík.