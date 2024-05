Mlýnský náhon v Břeclavi dozná změn. Státní podnik Lesy ČR, pod které lokalita fakticky spadá, nechal vypracovat studii na zatraktivnění místa, které bylo v poslední době tolik zanesené nečistotami.

Stav Mlýnského náhonu při poslední úpravách, 2023. | Foto: město Břeclav

Problém Mlýnského náhonu je zřejmý, úsek potrubí pod třídou 1. máje neustále zachycuje nečistoty, což způsobuje komplikace celého toku. Studie by se měla s těmito komplikacemi vypořádat, stejně tak pracuje s myšlenkou vytvořit v místech lepší podmínky pro trávení volného času.

Čistění pod rušnou ulicí u centra Břeclavi. Mlýnský náhon bude mít lepší průtok

V budoucnu by tak měly vzniknout pobytové schody a mola přístupná k vodě. Směrem dál po toku dojde také k parkovým úpravám.

Studie by měla vyřešit vícero problému, s kterými se lokalita potýká. Jedním z nich je i přebudování betonového objektu v blízkosti zámku za účelem většího přítoku vody do rybníka pod bývalým Vránovým mlýnem.

Tipy na víkend na Břeclavsku: fascinující pokusy i zábavné odpoledne pro děti

Zefektivnění vodního toku by mohlo napomoci zrušení stávajícího stavidla v lokalitě za nemocnicí. Lužní les by tak rázem získal mnohem více vody, přičemž se odhaduje, že by voda z Mlýnského náhonu mohla zavlažovat až devět hektarů lesa.