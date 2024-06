Prvním krokem je zpracování technické studie. „Bude hotová ke konci roku. Je šance, že se tam sjezdu řidiči dočkají relativně rychle. Jako brněnský závod studii dostaneme k dispozici a budeme ji posouvat ke stavbě. Studie nám ukáže základní technické řešení," řekl Deníku ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

VZDÁLENOST MEZI NÁJEZDY

Mezi nájezdy u Hustopečí a u Podivína je nyní šestnáctikilometrová proluka. Největší na celé D2. Sjezd u Velkých Pavlovic je zakotvený v krajských zásadách územního rozvoje, počítá s ním podle Hasila i územní plán města.

Zmiňovaná dálniční křižovatka byla navržená v místě křížení dálnice D2 s krajskou silnicí II/421, tedy zhruba na třiatřicátém kilometru D2 v katastru Velkých Pavlovic. „Nový sjezd by hodně ulehčil Hustopečím. Když jedeme do Brna, projíždíme přes celé Hustopeče. Zatěžuje to hlavně tamní Brněnskou ulici. Pomůže to nám Pavlovčákům, hned budeme na dálnici. Určitě to bude plus i pro obce v Modrých Horách, to znamená pro Němčičky, Bořetice, Vrbice, Kobylí," zmínil před časem velkopavlovický vinař Pavel Lacina.

MOŽNÁ NEGATIVA

Někteří Velkopavlovičtí se obávají nárůstu osobní i nákladní dopravy ve městě. I starosta Hasil přiznal, že se zabývali možnými negativy, která sjezd přinese. Nemyslí si však, že by sjezd z D2 zapříčinil zvýšení intenzity dopravy. „A pokud ano, ne nijak radikálně. Sousední Velké Bílovice jsou na tom hodně podobně jako Velké Pavlovice a nezaznamenal jsem, že by řešily závažné problémy s dopravou," konstatoval už před rokem Hasil.

Termín stavby i náklady jsou nyní nejasné. Příprava je teprve na začátku. „Musí být zpracována dokumentace pro společné povolení stavby, majetkoprávní vypořádání a teprve pak následuje samotná stavba," nastínila už dříve mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.