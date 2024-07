Nově zavedené pravidlo přednosti zprava zůstane v Mikulově pouze na šesti křižovatkách. Konkrétně se jedná o křížení Habánská – 1. května, 1. května – Havlíčkova, Havlíčkova – Růžová a tři křižovatky na ulici Hraničářů. „Ze třiatřiceti křižovatek, jsme zachránili sedmadvacet, což vnímám jako neskutečný úspěch," podotkla členka petičního výboru Silvie Pelant Janatová.



Nahrává se anketa ...

K dopravním změnám potřebují zástupci města stanovisko policie. To zatím kromě Pavlovské, České, Koněvovy a Brněnské ulice na hlavním tahu neobdrželi. „Očekáváme jej začátkem tohoto týdne," uvedla v pondělí Ničová.

Podle Pelant Janatové je další prostor pro diskuzi o dopravní situaci v blízkosti sídliště v ulici Hraničářů. „Spojila jsem se s některými lidmi ze sídliště, kteří jsou naštvaní. Vysvětlila jsem jim ty kroky," řekla Pelant Janatová.

Podle ní tamní obyvatelé poukazují na to, že ponechání předností zprava v křižovatkách u základní školy v ulici Hraničářů je špatné rozhodnutí. „Snažila jsem se to vysvětlit, nicméně nebyla jsem vyslyšena. To však neznamená, že když se pár lidí spojí, normální cestou, nemůže dojít k nějakému jinému opatření nebo jiné cestě," doplnila Pelant Janatová. Na posledním jednání se podle ní dohodli na nejklíčovějších oblastech.

Členové petičního výboru se s představiteli města dohodli i na dalším jednání, které by se mělo kromě jiného věnovat problému chybějícího dopravního značení v Mikulově. „Nestanovili jsme si zatím termín," dodala Janatová.