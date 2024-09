„Jsme v pravidelném kontaktu s dispečinkem Povodí Moravy, které uvolňuje prostory ve vodních nádržích tak, aby byly připravené zachytit či transformovat povodňové průtoky. Preventivní odpouštění vody se aktuálně týká také novomlýnských nádrží,“ informoval starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Dnes v dopoledních hodinách proto svolal povodňovou komisi, která se bude aktuálním vývojem situace zabývat. Město Břeclav skrze webové stránky informovalo, že technické prostředky pro případ protipovodňového zásahu jsou připravené.

Připravenost potvrzuje květnové cvičení s názvem Hráz, které prověřilo funkčnost protipovodňových stěn. Při mimořádném cvičení naplnili vodou z Dyje na sto šedesát metrů zábran. Ty by měly v případě stoleté vody pomoci uchránit ulice v místní části Charvátská Nová Ves, kde chybí část protipovodňové hráze. Hasiči trénovali nejen to, zda jsou zábrany v pořádku, ale také to, jak rychle je dokážou postavit.